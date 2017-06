Death Note: il trailer ufficiale e una featurette del film Netflix basato sull'omonimo manga

Dal 25 agosto, sarà disponibile su Netflix Death Note, il film ispirato al celebre e omonimo manga giapponese di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, che segue le vicende di uno studente liceale che trova un libro dotato di poteri sovrannaturali: se il proprietario vi scrive sopra il nome di qualcuno, disegnando al contempo il suo volto, quella persona morirà. E, reso folle da questi nuovi poteri, il ragazzo inizia ad uccidere quelli che non ritiene degni di vivere.

Si tratta di uno dei titoli Netflix più attesi dei prossimi mesi, diretto da uno specialista del cinema horror come Adam Wingard, che ha all’attivo titolo come Blair Witch, You’re Nex, ed è interpretato da Nat Wolff (Paper Towns), Margaret Qualley (The Leftovers), Lakeith Stanfield (Get Out), Paul Nakauchi (Pirates of the Caribbean: At World’s End), Shea Whigham (American Hustle) e Willem Dafoe (Spider-Man) come voce di Ryuk, lo spirito che ha lasciato sulla Terra il diabolico quadernetto.

Questo è il trailer ufficiale di Death Note:

Come già avvenuto per Ghost in the Shell e altri film degli scorsi mesi, anche Death Note è stato al centro di polemiche per il supposto whitewashing di un prodotto così legato al suo paese d’origine, il Giappone.

La risposta di Wingard è stata semplice ed essenziale, affidata a Twitter: “Non c’è alcun complotto per rimuovere la cultura giapponese da Death Note,” ha scritto. “Si tratta di una versione nuova della storia ambientata a Seattle. Pensate anche a The Departed.”

Questa, infine, è una featurette del film Netflix, che potrete vedere dal 25 agosto prossimo.