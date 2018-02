Cloverfield 3 - The Cloverfield Paradox: il trailer del film a sopresa già su Netflix

Fino a poco tempo la conoscevamo come La particella di Dio, mentre ora il suo titolo è The Clovefield Paradox: è comunque il terzo film della serie di Cloverfield, iniziata nel 2008 col film omonimo di J.J. Abrams e proseguita nel 2016 con 10 Cloverfield Lane.

Durante il Superbowl di questa notte è stato trasmesso lo spot del film, con un annuncio a sopresa: The Cloverfield Paradox è già da ora disponibile su Netflix in tutto il mondo, Italia compresa.

The Cloverfield Paradox: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Questa la sinossi ufficiale del film, che si lega direttamete al primo Clovefield di Abrams:

Nel prossimo futuro, un gruppo di scienziati a bordo di una stazione spaziale internazionale è al lavoro per risolvere un'enorme crisi energetica che ha colpito la Terra. La tecnologia sperimentale utilizzata a bordo della stazione da però strani e inaspettati risultati, lasciando il gruppo isolato e in lotta per la sua sopravvivenza.