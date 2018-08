Chris Hemsworth eroe in crisi nel film Netflix Dhaka

In questi giorni si fa un gran parlare di Anthony e Joe Russo, i registi di Avengers: Infinity War che al momento sono impegnati nella postproduzione di Avengers 4 e che, un po’ per cambiare aria, hanno deciso di dedicarsi a un film di tutt'altro genere: Cherry.

Ma non solo. I Russos brothers, con la loro casa di produzione AGBO, intendono finanziare una serie di progetti, fra cui l'action thiller con Chadwick Boseman 17 Bridges, che uscirà il 12 luglio 2019, nonché un film Netflix in cui reciterà un attore che i due conoscono molto bene e che per loro ha interpretato niente meno che Thor. Parliamo di Chris Hemsworth, of course, che sarà protagonista di Dhaka. La regia è stata affidata a Sam Hargrave, che dopo aver fatto da controfigura a Chris Evans in Captain America: The Winter Soldier, è diventato prima coordinatore di stuntman per Captain America: Civil War e poi regista della seconda unità di Avengers: Infinity War, oltre che di Atomica Bionda di David Leicht.

Dhaka, di cui Joe Russo sta scrivendo la sceneggiatura, racconta la storia di un uomo eroico e coraggioso incaricato di salvare un ragazzo indiano che è stato rapito. La sua missione si rivela però particolarmente difficile, a causa di insicurezze, paure e demoni interiori.

Non esiste ancora una data di uscita di Dhaka, che verrà girato fra l'India e la Thailandia non appena il copione sarà pronto. Il prossimo film in cui vedremo Chris Hemsworth, a partire dal 18 ottobre, sarà 7 sconosciuti al El Royale.