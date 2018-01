Charlie Kaufman prepara I'm Thinking of Ending Things per Netflix

Uno dei più geniali e originali sceneggiatori e registi americani, il premio Oscar Charlie Kaufman, sta preparando il suo primo film per Netflux. L'autore di Se mi lasci ti cancello, scriverà per il grande schermo e dirigerà l'adattamento di un best seller del 2016, opera prima del canadese Iain Reid, intitolato "I’m Thinking of Ending Things", ovvero "Sto pensando di farla finita".

Kaufman lavorerà di nuovo col suo storico produttore Anthony Bregman, mentre Reid sarà accreditato come coproduttore. Questo il commento del responsabile per la produzione film di Netflix, Scott Stuber: "Charlie è un talento speciale con una visione artistica formidabile. Ha quella rara capacità di raccontare storie uniche in modo universale. ‘I’m Thinking of Ending Things" è un thriller agghiacciante e non vediamo l'ora di condividere l'adattamento di Charlie col pubblico mondiale".

Nel romanzo la storia prende il via quando il narratore, una donna senza nome, avverte il lettore di avere intenzioni suicide mentre si reca a incontrare i genitori del suo ragazzo, Jake, nella loro fattoria. Prima di arrivare a destinazione, però, Jack la lascia. Il resto della storia, giustamente, non viene rivelato, per non rovinare il piacere del lettore.

Kaufman ha anche scritto una frase di lancio per il libro, pubblicata in quarta di copertina: "Un viaggio da incubo genialmente intricato nella fragile psiche di due giovani amanti. Il mio genere di divertimento!". Diremmo che le premesse sono davvero ottime.