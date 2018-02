Capitan Mutanda: dal 7 marzo in Blu-ray e dvd il più grande supereroe

Capitan Mutanda - Il film, dal 7 marzo in Blu-ray e dvd, è l'adattamento dell'omonima serie di romanzi per bambini scritti e illustrati da Dav Pilkey. Il lungometraggio animato in CGI è stato realizzato dalla DreamWorks Animation, in un'inedita (per loro) collaborazione con studi esterni di animazione, strategia che ha consentito di contenere i costi e massimizzare i guadagni. La regia è stata affidata a David Soren, che già qualche anno fa firmò Turbo.

La storia racconta di George e Harold, due burloni compagni di scuola, che per errore trasformano il temibile preside Grugno nel loro supereroe di fantasia, Capitan Mutanda. La situazione è spassosa, ma potrebbe nascondere insidie.

Tra i contenuti extra di questa versione fisica troviamo un motion comic in 2D dedicato alle avventure immaginarie del supereroe, una guida per diventare un eroe (garantisce Capitan Mutanda), una guida diabolica del professor Pannolino, scene tagliate varie (presentate col sottotitolo "Senza Mutande"). Completano l'offerta una galleria fotografica e una featurette sulla DreamWorks Animation. Acquista su Amazon Capitan Mutanda



Capitan Mutanda: Il trailer italiano del film- HD