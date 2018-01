Bright: il confermato sequel non sarà scritto da Max Landis

Nonostante la critica abbia demolito Bright, film originale Netflix interpretato da Will Smith e Joel Edgerton, un sequel era stato già messo in cantiere ancora prima dell'approdo del lungometraggio sul servizio, il 22 dicembre scorso. I risultati delle visualizzazioni hanno confermato la bontà dell'idea: il poliziesco fantasy diretto da David Ayer è stato visto da 11 milioni di persone nei primi tre giorni, con un'accoglienza nettamente migliore fuori dagli States, e praticamente ovunque risulta il contenuto più gettonato sulla piattaforma. Rimane inoltre, stando ai commenti pubblicati dallo stesso Netflix, il prodotto più visto sul servizio nella prima settimana di disponibilità (serie incluse!).





C'è però una sostanziale novità in merito al sequel: Max Landis, autore del copione del primo capitolo, non sarà della partita per il prosieguo, che sarà scritto da Ayer stesso, non nuovo nel ruolo (ha scritto infatti di persona suoi lavori come Suicide Squad e Fury). E' probabile che Landis sia stato eliminato dai giochi perché, al momento della pubblicazione di Bright, Twitter si è infiammata con accuse riguardanti una storia piuttosto lunga di molestie sessuali ad opera sua, facendo venire a galla vicende seppellite paragonabili a quelle riguardanti Weinstein.

Poco male, a quanto pare: con quei numeri, the show must go on, e Ayer è pronto a fare tutto da solo, forte del cast riconfermato. Uno spiritoso video promozionale di Netflix, un finto provino per orchi, ha confermato il sequel in via ufficiale ("Ma sul titolo ci stiamo ancora lavorando").