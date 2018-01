Bozzetto non troppo, il documentario anche in dvd con diversi extra

Bozzetto non troppo è il titolo del documentario che l'anno scorso il regista Marco Bonfanti ha dedicato alla figura del cartoonist e autore Bruno Bozzetto, uno dei pilastri della nostra animazione. Il film è ora disponibile in dvd, distribuito da Istituto Luce Cinecittà e impreziosito da extra fisici e "virtuali".

La copertina è stata infatti realizzata dallo stesso Bozzetto, e rappresenta tre dei suoi personaggi più popolari: il Signor Rossi, Minivip da Vip mio fratello superuomo e il pistolero Johnny da West and Soda (volendo, potreste recuperare il nostro articolo sui 50 anni di West and Soda). Il booklet interno è da un lato il poster del film, mentre dall'altro presenta foto, note di regia e filmografia di Bruno.

Tra i contenuti speciali sul disco, Bozzetto si diverte a riassumere la sua filmografia attraverso degli articoli di giornale, mentre i blooper ce lo mostrano alle prese con le scene del suo documentario.

Prima o dopo aver visto il lungometraggio, vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di Bozzetto non troppo.