Blue Planet II, in Ultra HD 4K e Blu-ray la seconda stagione dei documentari BBC

Blue Planet II, in un cofanetto da sette episodi Blu-ray e 4K, arriva nel nostro paese tramite Koch Media.

E' disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, in packaging ecocompatibile, la seconda serie di documentari BBC intitolata Blue Planet II, composta da sette episodi di circa 50' l'uno, proposti in altissima definizione da Koch Media. La serie, come forse qualcuno di voi saprà, è dedicata agli oceani: il 70% di acqua ricopre la superficie del nostro pianeta, eppure per molti versi resta una frontiera non documentata. Oggi le tecnologie più sofisticate permettono l'esplorazione e la visione fedele di ciò che popola e caratterizza l'oceano, in flora e fauna.

Già nel 2001 la prima serie Blue Planet ha ridefinito gli standard tecnici delle riprese subacquee garantite dalla BBC Earth. A distanza di una generazione, si torna sotto la superficie del mare per capire cosa sia cambiato e cosa possiamo fare per comprendere meglio questo mondo a noi direttamente collegato, anche aiutandoci con opere come queste.

I quattro anni di produzione, le 125 spedizioni, i 39 paesi visitati e le 6.000 ore in immersione hanno dato origine ai sette episodi di Blue Planet II, contenuti su tre dischi: L'oceano, Le profondità dell'oceano, Le barriere coralline, Il grande blu, I mari verdi, Le zone costiere e Il nostro pianeta blu, quest'ultimo esplicitamente dedicato alla condizione attuale del mare e al suo auspicabile futuro.



