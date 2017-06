Billy Lynn di Ang Lee in Ultra HD 4K a 60fps, ma senza il 3D

Billy Lynn - Un giorno da eroe è ora disponibile in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, dopo essere già da qualche tempo a portata di click in streaming su Chili, Wuaki, Mediaset Premium e iTunes. Il film di Ang Lee, inclassificabile ibrido tra satira antimilitarista e sincero sostegno a chi la logica della guerra la subisce, arriva in Ultra HD 4K in un'incarnazione molto speciale: questa versione gira infatti a 60 fotogrammi al secondo, in luogo dei canonici 24 della versione in Blu-ray. Il regista in persona si è premurato di convertire il video dall'originale, che - primato nella storia del cinema - è stato realizzato a 120 fotogrammi al secondo e in 3D nativo. Forse è proprio l'assenza di un'edizione 3D nel nostro paese a menomare l'edizione home video, che comunque con i suoi 60fps supera la resa che il lungometraggio ha avuto nelle nostre sale, ancorate ai 24. L'edizione 4k contiene una featurette esclusiva, "La tecnologia come arte: Cambiare il linguaggio del cinema", con il regista Ang Lee e il montatore Tim Squyres che discutono delle tecniche speciali utilizzate.





La storia viene narrata da Billy Lynn (Joe Alwyn), un soldato semplice diciannovenne che, insieme ai suoi commilitoni della Bravo Squad, diventa un eroe dopo una battaglia straziante in Iraq e viene rimpatriato temporaneamente per essere festeggiato dai media americani. Una serie di flashback mette a contrasto la realtà della guerra con la percezione distorta che l’America ha dell’eroismo. Nel cast ci sono anche Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel e Steve Martin. Tra i contenuti speciali comuni a tutte le versioni, sono da segnalare approfondimenti sul cast e sulla creazione delle due scene madri del film, il grande spettacolo in patria e il terribile fronte iracheno.