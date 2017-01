Aspettando Silence, Martin Scorsese è su Infinity con altri suoi lavori

Martin Scorsese sarà tra poco nelle nostre sale con Silence: nel frattempo si possono recuperare in streaming legale su Infinity alcuni film del regista premio Oscar e Golden Globe. Procediamo in ordine cronologico.

In Kundun (1997), nomination all'Oscar per fotografia, scenografia, costumi e musiche, Scorsese racconta la vita del quattordicesimo Dalai Lama, su sceneggiatura dell'autrice di E.T., Melissa Mathison. Dal punto di vista visivo, rimane un grande spettacolo garantito dalla professionalità di Roger Deakins.

Gangs of New York (2002) è un resoconto spietato della New York del 1863, interpretato magistralmente da Daniel Day-Lewis. Nel cast ci sono anche Leonardo DiCaprio (che diede inizio al suo legame artistico con l'autore) e Cameron Diaz. Dieci le nomination agli Oscar: miglior film, attore protagonista, regia, sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, suono, canzone (The Hands That Built America degli U2).

La vita del miliardario Howard Hughes è al centro di The Aviator (2004), dove il magnate, cineasta e visionario è interpretato da Leonardio DiCaprio, nomination all'Oscar. Il film fu nominato anche per miglior pellicola, attore non protagonista (Alan Alda), regia, sceneggiatura e mix del suono. Vinse invece le statuette per miglior attrice non protagonista (Cate Blanchett), fotografia, montaggio, scenografia e costumi.

The Departed (2006) è la versione americana del noir di Hong Kong Infernal Affairs, incentrata su un poliziotto infiltrato (DiCaprio) nella gang del pericoloso boss Frank Costello (Jack Nicholson, alla sua prima collaborazione col regista). Nomination all'Oscar come miglior non protagonista a Mark Wahlberg, statuette a miglior film, regista, sceneggiatura non originale e montaggio.

Shutter Island (2010) è un thriller claustrofobico in cui un detective (DiCaprio) negli anni Cinquanta visita un manicomio criminale, cercando di svelarne i misteri. Un vero film di genere che ricorda il mondo in cui il regista nacque, quello dei b-movie di Roger Corman.

Hugo Cabret (2011) è l'adattamento dell'omonimo romanzo illustrato di Brian Selznick, storia di un bambino che nei primi anni Trenta vive nella stazione di Montparnasse a Parigi. Conoscerà uno dei padri del cinema, Georges Méliès (Ben Kingsley). Cinque premi Oscar, assegnati a fotografia, montaggio del suono, mix del suono, effetti visivi e scenografia.

The Wolf of Wall Street (2013) è invece la biografia, molto scorretta, dell'incontenibile affarista Jordan Belfort (DiCaprio), broker manipolatore. E' il lungometraggio che ha lanciato la carriera di Margot Robbie, nel ruolo di Naomi, moglie del protagonista. Nominato per cinque Oscar, non ne ha vinto nemmeno uno, consolidando il tormentone della rete sull'Oscar mancato a DiCaprio (fino a Revenant): miglior film, attore protagonista, non protagonista (Jonah Hill), regia e sceneggiatura.