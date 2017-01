Aspettando la Battaglia di Hacksaw Ridge, in streaming le opere da regista di Mel Gibson

Dopo un periodo molto difficile, in cui l'immagine di Mel Gibson si è deteriorata, l'attore e regista sembra tornato sulla breccia, con la sua nomination all'Oscar 2017 per la regia per La battaglia di Hacksaw Ridge, in uscita il 2 febbraio.









In streaming possiamo riscoprire il suo passato da regista, che ha prodotto grandi successi, spesso film estremi come il suo autore, più noto sul grande schermo come il mitico Martin Riggs di Arma letale.

A dir il vero, il debutto dietro alla macchina da presa di Gibson, attivo nel film anche come interprete, non è disponibile in streaming in italiano, ma è acquistabile in Blu-ray e dvd: parliamo di L'uomo senza volto (1993). E' la storia di un uomo parzialmente sfigurato, le cui resistenze emotive vengono piegate dall'affetto sincero di un ragazzino dodicenne, che ne viene incuriosito. L'uomo diventa un mentore per il piccolo, ma qualcuno vuole leggere di peggio nel loro rapporto.

Ben diversa fu l'accoglienza al mitico Braveheart - Cuore impavido (1995), vincitore di ben 5 premi Oscar: miglior film, regia, fotografia, montaggio effetti sonori e trucco (con nomination a sceneggiatura, costumi, sound design, montaggio e musiche). Come tutti sanno, racconta l'epopea medioevale di William Wallace, eroe scozzese contro il giogo del re Edoardo I d'Inghilterra. Il film segna il momento di massima gloria di Gibson: lo trovate su Netflix, ma anche a noleggio e vendita su Wuaki, TimVision, iTunes, Google Play, Microsoft Film e TV, PSN e Chili.

Da La passione di Cristo (2004) in poi, Mel Gibson decise di non rivestire contemporaneamente il ruolo di protagonista e regista, scegliendo Jim Caviezel per la sua trasposizione biblica, girata in Italia con budget relativamente ristretto. Il successo, a fronte di una spesa di 30 milioni di dollari, fu enorme: 611 i milioni raccolti nel mondo, accompagnati da tre nomination all'Oscar, per fotografia, musiche e trucco. Curiosamente, il lungometraggio non è recuperabile in streaming, ma è in vendita in Blu-ray e dvd.

Più fuori dai canoni è Apocalypto (2006), dove Gibson racconta la vicenda di Zampa di Giaguaro, che in un impero Maya in declino, decide di sfuggire al suo destino di sacrificio umano. Violento e teso, il film ha un suo fascino: costato 40 milioni di dollari, ne portò a casa 120, per un successo quindi inferiore di molto al lavoro precedente, ma non indifferente. Trovate Apocalypto su Sky Go e Now TV, incluso nella sottoscrizione, e in vendita/noleggio su Chili.