Apostolo, ecco il trailer italiano dell'horror di Gareth Evans con Dan Stevens e Michael Sheen che sarà su Netflix

Dopo l'azione straordinaria e sorprendente di The Raid e The Raid 2, il regista Gareth Evans si è dato all'horror, con l'aiuto di Netflix e di un cast capitanato dal Dan Stevens di Downton Abbey (che l'ha definito "il Tarantino gallese") e Michael Sheen.

Il suo nuovo film si chiama Apostolo e racconta la storia di un uomo (Stevens) che, nell'Inghilterra del 1905, fa ritorno a casa dopo molti anni e scopre che sua sorella è tenuta in ostaggio da una misteriosa setta religiosa. Parte allora alla volta dell'isola che è sede del culto, a capo del quale c'è il Profeta Malcolm (Sheen), e lì scopre non solo che la corruzione della società che il leader della sette sostiene aver oramai infettato il Regno Unito è ben presente anche sull'isola, ma che la setta stessa nasconde segreti più terribili di quanto non aveva immaginato.

Questo è il trailer ufficiale di Apostolo, che sarà disponibile in streaming dal prossimo 12 ottobre su Netflix e che Evans ha definito "non per gli schizzinosi". Siete stati avvisati.





Apostolo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD