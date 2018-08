Anthony Hopkins protagonista nel trailer di King Lear, adattamento moderno firmato da Richard Eyre

Se come noi siete amanti del Grande Bardo, William Shakespeare, sarete in fibrillazione per questo nuovo adattamento di Re Lear, che Richard Eyre, regista teatrale, cinematografico e televisivo britannico, ha realizzato per Amazon, e che troveremo sulla piattaforma streaming dal 28 settembre. Per il suo King Lear, un personaggio maestoso ma anche folle ed "esagerato", Eyre ha scelto l'attore più carismatico della sua generazione, Anthony Hopkins, che ha la flamboyance ma anche l'età giusta per il ruolo.



Nella parte delle figlie Gonerilla e Regan, devote in apparenza ma che complottano contro di lui, ci sono Emma Thompson e Emily Watson mentre la minore, la dolce, sincera e fraintesa Cordelia è Florence Pugh.

Ma non è tutto qui: in questo King Lear di ambientazione fittizia e contemporanea c'è anche il grande Jim Broadbent (è Gloucester, il primo ministro che verrà accecato) e degli ottimi e più giovani talenti come Tobias Menzies (visto di recente nello splendido The Terror, sempre su Amazon), Christopher Eccleston e Andrew Scott, il nostro... Moriarty preferito.

Questo è il trailer.