Ant-Man and the Wasp disponibile ora in Ultra HD 4K, Blu-ray e Steelbook

Ant-Man and the Wasp è ora acquistabile in Blu-ray (2D e 3D), Steelbook Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd. Sequel Marvel Studios interpretato da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, il lungometraggio diretto Peyton Reed riprende le avventure di Scott Lang dopo il primo Ant-Man, presentandosi nelle sue edizioni casalinghe con diversi contenuti extra.

Da segnalare un commento audio degli sviluppatori per tutta la durata del film, nonché svariate featurette dedicate al protagonista, alla tuta di Wasp, agli interpreti di Hank e Janet (Michael Douglas e Michelle Pfeiffer) e agli effetti visivi. Saranno presenti inoltre papere e riprese sul set: imperdibili i numerosi ciak del compianto Stan Lee per quello che era il suo abituale cameo. Chiudono l'offerta due scene tagliate dal montaggio definitivo.

Sono tempi duri per Scott Lang (Rudd), reduce dall'avventura in Captain America: Civil War. Scott ha ormai accettato di diventare un supereroe, ma conciliare la nuova "carriera" con i suoi obblighi di padre sarà sempre più difficile, specie quando Hank e sua figlia Hope (alias Wasp) lo coinvolgono in una nuova impresa. Forse nell'avventura sarà svelato qualcosa sul passato della famiglia Pym...