Annabelle 2 a noleggio su iTunes, Google Play e altre piattaforme digitali

E' disponibile su iTunes, Google Play e tutte le piattaforme digitali, in streaming o in download, in acquisto o in noleggio, Annabelle 2, sequel dell'Annabelle che tre anni fa terrorizzò chi si sottopose alla minaccia dell'inquietante bambola. Ricordiamo che su iTunes il film è visionabile anche in 4K HDR allo stesso prezzo dell'HD, e solo lì offre contenuti extra simili a quelli delle sue versioni fisiche, tra cui commenti audio, approfondimenti sulla regia e scene eliminate.

Vi parliamo del lungometraggio e dei suoi autori in questo video.