Animali notturni in streaming e Blu-ray dal 22 marzo: un video dal backstage

Possiamo mostrarvi un video dal backstage di Animali notturni con Jake Gyllenhaal e Amy Adams, già in streaming sui principali portali e dal 22 marzo disponibile anche in Blu-ray e dvd. Nel backstage vediamo in azione il regista Tom Ford, già autore di A Single Man nel 2009.

Il film di Focus Features ha vinto il Golden Globe per il Miglior attore non protagonista (Aaron Taylor-Johnson) ed è candidato ai David di Donatello 2017 come Miglior film straniero. Tra i contenuti extra, segnaliamo approfondimenti sulla storia, sul look scelto per il film e sull'autore, Tom Ford.

Susan (Amy Adams) vive un matrimonio insoddisfacente quando un giorno riceve un pacco contenente il manoscritto di un romanzo, inviatole dall’ex marito, Edward (Jake Gyllenhaal). Il romanzo è dedicato a lei, ma ha un contenuto violento e sconvolgente che porta Susan a ricordare la relazione avuta con l’autore. Più va avanti con la storia, più comincia a vedere il libro come un racconto di vendetta, che la costringe a mettere in discussione le scelte compiute e risveglia in lei l’amore che temeva svanito.