Animali fantastici e dove trovarli: su Amazon due edizioni esclusive

Animali fantastici e dove trovarli, primo atto di una serie spin-off di Harry Potter, dovrebbe arrivare in 4K, Blu-ray (2D e 3D) e dvd il 13 marzo. Su Amazon saranno disponibili due edizioni esclusive: una Steelbook del normale Blu-ray e un abbinamento della combo Blu-ray 3D/2D con una statua di Snaso, uno degli animali appunto "fantastici" (e più simpatici) che si sono visti nel film di David Yates, interpretato da Eddie Redmayne e scritto da J. K. Rowling in persona.

Tra i contenuti extra si segnalano featurette di approfondimento sui personaggi, sulle creature e sul design delle numerose scenografie, reali e virtuali. Imperdibili poi per i completisti le varie scene inedite.

Costato 180 milioni di dollari, il film ne ha incassati 810 in tutto il mondo: il sequel arriverà in sala nel 2018.