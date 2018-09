Andrà su Netflix il nuovo film di Steven Soderbergh intitolato High Flying Bird

Sempre creativo e sperimentale, sia artisticamente sia produttivamente, Steven Soderbergh continua a cercare nuove collaborazioni dopo la serie Mosaic per la HBO e i film La truffa di Logan (interamente autoprodotto) e Unsane (girato con un iPhone 7 Plus). Stavolta è Netflix ad andargli incontro. La piattaforma di film e serie in streaming ha acquistato i diritti del prossimo film di Soderbergh, un dramma sportivo intitolato High Flying Bird che ha per protagonisti gli attori Andre Holland, Zazie Beetz, Melvin Gregg, Zachary Quinto e Kyle MacLachlan. Il regista è attualmemente impegnato in fase di post-produzione di questo film che ha girato con un iPhone.

La storia di High Flying Bird è ambientata durante lo sciopero di una squadra di basket e segue le vicende di un procuratore sportivo che vuole ingaggiare un giovane giocatore, intravendendo una controversa opportunità per fare affari. "Questo progetto è perfetto per iniziare una collaborazione con Netflix" ha dichiarato Soderbergh, lasciando dunque intendere che probabilmente anche il prossimo film The Laundromat, che girerà in autunno con Meryl Streep, Antonio Banderas e Gary Oldman, possa essere distribuito sulla piattaforma online.