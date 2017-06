Anche i cinema coreani contro Netflix: polemica in Corea attorno all'uscita di Okja

Solo pochi giorni fa Reed Hastings, il signor Netflix, aveva dichiarato che tutte le polemiche sorte in seguito alla presenza in concorso al Festival di Cannes di Okja e The Meyerowitz Stories - che avevano portato alla rivolta degli esercenti francesi, alla decisione di Thierry Fremaux di non accettare più, dal prossimo anno, film che non usciranno nelle sale del suo paese, e alle dichiarazioni di Pedro Almodovar sull'impossibilità di premiare film che non passassero per le sale - avevano solo fatto pubblicità ai suoi film e al suo gruppo.

Ora, però, a scagliarsi contro le politiche del colosso dello streaming, che vuole esplicitamente abbattere ogni finestra obbligata tra passaggio in sala e trasmissione online, ci sono anche i cinema coreani.

In particolare, è CGV, il più grosso circuito cinematografico del paese asiatico a spingere al boicottaggio di Okja, il film di Bong Joon-Ho che era previsto nei cinema locali per il 28 giugno, ma che in streaming nel resto del mondo debutterà lo stesso giorno.

CVG ha infatti annunciato che l'assenza di ogni finestra di distribuzione "va contro ogni logica della struttura distributiva cinematografica mondiale: non solo distrugge l'ecosistema dell'industria, ma è anche ingiusta nei confronti di altre attività cinematografiche e potrebbe causare gravi confusioni.”

Di qui, la decisione di non proiettare Okja nelle sale del circuito, una decisione che potrebbe spingere altri gruppi coreani ad adeguarsi per fare fronte comune.

Difficilmente Netflix alzerà un sopracciglio di fronte a questa ondata di proteste, e quindi il pubblico italiano potrà vedere il film di Bong, di cui qui sotto potete vedere una nuovissima featurette, a partire dal prossimo 28 giugno.