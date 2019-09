Anche Avengers Endgame è in Ultra HD in Italia: la situazione del 4K per il nostro Marvel Cinematic Universe

News Digital Video

Dopo anni di timidezza disneyana sull'Ultra HD 4K, nell'ultimo anno questo formato fisico si sta estendendo nel nostro paese a ogni titolo del ciclo.

Si può dire quel che si vuole degli Avengers, ma bisogna ammettere che sono riusciti dove altri hanno fallito: costringere la Disney a un supporto continuo del formato fisico Ultra HD 4K. Avengers Endgame, disponibile da quasi due settimane in Blu-ray 3D/2D e dvd, è stato anche pubblicato in 4K al Day 1: potrebbe sembrare ovvio, data la portata dell'evento, ma Endgame è appena il quarto titolo del Marvel Cinematic Universe a essere disponibile in Ultra HD nel nostro paese in concomitanza con gli altri formati. L'apripista è stato proprio Avengers Infinity War un anno fa, seguito da Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel, mentre Spider-Man Far From Home, il film Sony che ha chiuso la Fase 3, approderà in 4K nel mercato home video fisico il 5 novembre (ma in quel caso parliamo di un'uscita Universal, che già aveva edito Spider-Man Homecoming in Ultra Hd).

La nuova tendenza ha dato il via a una proposta retroattiva dei titoli precedenti: sono stati alfine riediti in 4K Captain America Civil War, Avengers - Age of Ultron, Captain America - The Winter Soldier, Thor - The Dark World, Iron Man 3, Avengers, Captain America - Il primo vendicatore, Thor, Iron Man 2, L'incredibile Hulk, Iron Man. Mancano ancora all'appello Guardiani della Galassia (in arrivo dall'11 dicembre) e Guardiani della Galassia vol. 2, il primo Ant-Man (dal 23 ottobre), Doctor Strange (dall'11 dicembre), Thor Ragnarok e Black Panther. Speriamo che l'attesa non si protragga.