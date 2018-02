Adam Sandler e Chris Rock nel trailer di The Week Of

A chi nei primi anni Duemila ha riso con le loro commedie fa un certo effetto pensare che oggi Adam Sandler e Chris Rock abbiano l'età (sono entrambi 51enni) per interpretare i padri di due futuri sposi. Ma il tempo passa per tutti e dunque eccoli insieme nel teaser trailer di una commedia sul matrimonio, genere che non passa mai di moda, che sarà online su Netflix dal prossimo 27 aprile.

Il film si intitola The Week Of e vede i due comici nelle vesti di due futuri consuoceri, entrambi con le loro classiche idiosincrasie, costretti a passare una lunga settimana insieme, viaggio incluso, per il matrimonio dei loro rampolli.

Com'è noto, Sandler, i cui ultimi film non avevano avuto successo in sala, ha un contratto esclusivo con la piattaforma digitale, dove ha un pubblico molto più ampio che apprezza maggiormente le sue commedie per famiglie. Noi ne rimpiangiamo un po' le follie cinematografiche, ma quasi sicuramente siamo in minoranza.