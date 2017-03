8 marzo, Festa della donna: i film da vedere in streaming su Infinity

Una festa per ricordare, quella dell’8 marzo, ed anche per ripensare agli sforzi fatti per l’ottenimento dei pari diritti ottenuti dalle donne nell’ultimo secolo. Gli stessi diritti raccontanti in alcune delle storie cinematografiche che Infinity, piattaforma streaming on demand, propone oggi per celebrare personalità femminili differenti, ritratte e dirette da donne - Jane Campion, Larysa Kondracki - o da uomini la cui spiccata sensibilità ne ha permesso un ritratto particolarmente delicato e al tempo stesso vincente, come Clint Eastwood, Pedro Almodóvar o Stephen Frears.



Scopriremo così la storia dell’ereditiera Isabel Archer in Ritratto di signora (1996), che ha il volto di Nicole Kidman diretta da Jane Campion, premio Oscar e Palma d’oro al Festival di Cannes per Lezioni di piano; e Maggie, protagonista del pluripremiato Million Dollar Baby (2004), che conta 73 nomination e 68 premi vinti tra cui l’Oscar nella categoria Miglior Attrice Protagonista proprio a Hilary Swank, testarda trentenne, rabbiosa e tenace boxer che si affida alla sapiente e matura esperienza di un burbero allenatore interpretato da Clint Eastwood che, di questo drammatico lavoro, ha inoltre curato la regia; ed ancora, conosceremo le emozioni di Bree contenute nell’opera seconda di Dunkan Tucker, Transamerica (2005), in cui una transessuale è alle prese con una dura prova di vita che la pone dinanzi ad una realtà che non aveva mai considerato, proprio poco prima dell’ultimo intervento che la renderà definitivamente donna.



Il passionale occhio di Pedro Almodóvar ha raccontato in Volver (2006) di Raimunda (Penelope Cruz), Sole (Lola Duenas), della madre (Carmen Maura) e della loro sofferenza mista ad incondizionato amore per la vita; Rachel Weisz è invece l’attrice che ritroveremo in due pellicole: lo storico Agora (2009) in cui è Ipazia, brillante astronoma che mosse i suoi passi nel quarto secolo d.c. in Egitto, sotto l’Impero Romano e durante i violenti scontri religiosi nelle strade di Alessandria, ed il poliziesco The Whistleblower (2010) della canadese Larysa Kondracki che l’ha immaginata poliziotta nella Bosnia del dopo guerra civile, dove si troverà a portare alla luce uno scandalo di tratta delle bianche che la stessa ONU cerca di far passare sotto silenzio.

Nell’Inghilterra del 1968 Rita O'Grady e le operaie alle macchine da cucire della Ford decidono di entrare in sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro insostenibili, con ironia descritte da Nigel Cole che per We want sex (2010) ha voluto nel cast Bob Hoskins, Miranda Richardson, Sally Hawkins, Rosamund Pike e Daniel Mays. Due anni dopo, Paolo Virzì ha affidato alle parole e alle azioni di Antonia, protagonista di Tutti i santi giorni (2012), i timori legati alla paura di non riuscire a divenire madre e alle ansie legate alle caotiche esistenze sempre in corsa, alla ricerca di un posto nel mondo.

Stephen Frears ha voluto la straordinaria Judi Dench per interpretare Philomena (2013), anziana donna alla ricerca di un figlio avuto da adolescente e dolorosamente abbandonato; infine, violenza e dramma nella storia tratta dal commovente libro - testimonianza di Alexandra Lange L’amore sbagliato (2015) di Claude-Michel Rome, in cui una donna (Odile Vuillemin), madre di quattro figli, è accusata dell'omicidio del marito e giudicata da una società che non ha saputo proteggerla dal mostro che ha amato e sposato.