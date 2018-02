2001 Odissea nello spazio: 50 anni celebrati in Ultra HD 4K?

Gli amanti di Stanley Kubrick e, diciamolo, gli appassionati di cinema in generale, dovrebbero ricordare che quest'anno cade un anniversario celebre: i 50 anni di 2001: Odissea nello spazio, titanica opera che nel 1968 ridefinì il cinema di fantascienza e d'autore. La maniera migliore di celebrare un film così, che faceva della perizia tecnica e audiovisiva un mezzo raffinato di comunicazione dell'insondabile, è una versione rimasterizzata all'altezza della situazione.

Secondo diverse voci, la Warner Bros starebbe per annunciare, in previsione di un'uscita tra marzo e aprile, un'edizione Ultra HD 4K di 2001 Odissea nello spazio, si spera associata a un Blu-ray carico di tutti gli extra possibili per un evento del genere. 2001 è un lungometraggio che si può giovare grandemente di un'edizione in 4K, non sarebbe soltanto un'operazione commerciale.

Kubrick e il suo direttore della fotografia Geoffrey Unsworth girarono infatti con negativo da 65mm con sistema Super Panavision 70 (da non confondersi con l'Ultra Panavision 70 di Hateful Eight) prevedendo una proiezione in formato Cinerama: non il Cinerama degli esordi, lo scomodo e complicato sistema di ripresa con tre camere sincronizzate, ma la sua variante a ripresa singola, più flessibile. Ulteriore dettaglio tecnico: secondo l'Internet Movie Database la pellicola Kodak usata era a 50 ASA, quindi con negativo dalla grana estremamente fine. Per farla breve, con un impianto casalingo degno di questo nome, e un televisore 4K che supporti magari l'High-Dynamic-Range per la resa dei colori, l'esperienza personale di 2001 potrebbe avvicinarsi moltissimo a quella totalizzante di cui pochi avranno goduto all'epoca.

