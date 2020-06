Spider-Man, torna Miles Morales in un gioco per l'imminente PS5, in attesa di Un nuovo universo 2, ecco il trailer

News Games

Miles Morales in versione non adolescenziale sarà protagonista di Spider-Man Miles Morales, a Natale sulla prossima Playstation 5.

Il nuovo videogioco dedicato a Spider-Man è stato annunciato: s'intitolerà Spider-Man: Miles Morales e sarà un'esclusiva Playstation 5, in tempo per la diffusione della nuova console di casa Sony in questo Natale 2020. Qui in basso vedete il trailer, che indirettamente interessa anche noi qui su Comingsoon: le platee cinematografiche hanno infatti imparato ad amare e conoscere Miles Morales, lo Spidey black, nel gioiello animato Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione. C'è un'evidente strategia crossmediale dalla Sony, autrice anche del film citato e già al lavoro sul sequel di Spider-Man Un nuovo universo: la major ha tutta l'intenzione di non perdere il suo controllo su Spider-Man, in barba ai tentativi e agli accordi di pace con i Marvel Studios. Il Morales che si vede nel titolo è più adulto dell'adolescente visto in azione nel cartoon, ma ormai il lore del personaggio creato da Brian Michael Bendis nei testi e dalla nostra Sara Pichelli nei disegni è sufficiente per coprire più età di Miles.

Da notare che Morales era stato già un personaggio giocabile nell'ultimo Spider-Man per PS4, ma renderlo protagonista assoluto di questo nuovo videogioco ad alto budget non potrebbe essere stata una scelta migliore, specialmente per il pubblico americano: la società vive ancora la rabbia e lo shock della morte di George Floyd. L'inclusività che qualcuno respinge nella vita reale vive già, a più livelli, nell'immaginario creativo.