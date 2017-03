La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, in rete il primo filmato del gioco

A poche settimane dall'annuncio, Warner Bros. Interactive Entertainment ha reso disponibile il primo filmato di gioco per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, il sequel dei La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor.



Nel playtrough vengono presentate le principali caratteristica della nuova iterazione del sistema Nemesis, protagonista del primo capitolo, a cui ora si aggiungeranno le nuove fortezze Nemesis, in cui i giocatori dovranno sfruttare diverse strategie per conquistare roccaforti dinamiche e creare armate di orchi personalizzate.

In questo filmato, Talion e Celebrimbor, devono condurre l'assalto a una fortezza nella valle montuosa di Seregost per sottrarla al controllo di uno dei Generali di Sauron. Per farlo, sfrutteranno il potere del Nuovo Anello, appena forgiato, per assoldare seguaci durante gli incontri con i nemici, vendendo così a creare storie dinamiche anche per quanto riguarda i propri alleati.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Project Scorpio, PC, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in Italia a partire dal 25 agosto 2017.