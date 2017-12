Vigilia di Natale in TV: i Migliori Film in onda la sera del 24 dicembre 2017

Quali sono i film da vedere in TV la Vigilia di Natale 2017?

Ecco una selezione dei migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali in chiaro la sera del 24 dicembre.

Il Grinch, in onda alle 19.15 su Italia 1.

Da un antro situato sulla cima del monte Crumpit, a nord di Whoville, un intrattabile cavernicolo scruta il frenetico viavai degli abitanti della cittadina, gli Who che da veri amanti del Natale si preparano a festeggiare...



La vita è meravigliosa, in onda alle 20.35 su La7.

Fin da ragazzo George Bailey ha mostrato una grande forza d'abnegazione. Quando suo padre viene a morire, George abbandona ogni progetto più caro e rinuncia agli studi universitari per mandare avanti la ditta di costruzioni che il padre ha fondato con l'intento di offrire case a buon mercato a piccoli borghesi ed artigiani...



Nightmare Before Christmas, in onda alle 21.00 su Rai Gulp.

Jack Skeletron è il capo di Halloween, villaggio abitato da mostri. Piuttosto insoddisfatto ed annoiato della sua vita e di dover continuamente dover spaventare bambini...



Edward mani di forbice, in onda alle 21.00 su Cine Sony.

Peggy Boggs, rappresentante di cosmetici in cerca di clienti, si reca nel sinistro castello in stile gotico situato ai margini del centro residenziale in cui vive, e vi trova uno strano giovane, pallido e spaurito...



La storia infinita, in onda alle 21.20 su TV8.

Bastian, un bambino orfano di madre e con un padre dal carattere pratico, è un sognatore. Gli piacciono i libri più avventurosi e fantastici e, una mattina in cui tre compagni di scuola lo infastidiscono per la strada



Una poltrona per due, alle 21.20 su Italia 1.

Due fratelli - avari e spregiudicati finanzieri di Filadelfia - Randolph e Mortimer Duke, dilettanti di filosofie, scommettono (un dollaro!) la dimostrazione pratica di una tesi marxista...



Frozen - Il regno di ghiaccio, alle 21.20 su Rai 2.

Quando una profezia intrappola un intero regno in un inverno senza fine, Anna, una temeraria sognatrice, insieme al coraggioso uomo di montagna Kristoff e alla sua renna Sven, intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa...



Uno sguardo dal cielo, in onda alle 21.20 su Rai3.

A New York il sacerdote metodista Henry Biggs, dopo aver sempre svolto con passione il proprio lavoro, attraversa un momento di crisi in cui pensa di non essere più in grado di andare incontro ai problemi che gli pongono la sua comunità e la sua famiglia...



Babbo natale non viene da Nord, in onda alle ore 21.20 su Nove.

In un giardino incantato, fatto di tante luci colorate, un Babbo Natale attira l'attenzione di una bambina che passeggia con la mamma; per ridare il sorriso alla bimba, che piange per la vista di Babbo Natale...



Il giro del mondo in 80 giorni, in onda alle 22.35 su Rai4.

Passepartout, un ladro cinese che ha rubato una preziosa statua di giada raffigurante il Buddha, intraprende un viaggio avventuroso in compagnia dell'eccentrico inventore inglese, Phileas Fogg, che ha scommesso con i membri del suo club di riuscire a fare il giro del mondo in soli 80 giorni...



L'appartamento, in onda alle 23.00 su La7.

Bud Baxter, impiegato in una grande compagnia di assicurazioni, fa una rapida carriera, non per i suoi meriti personali, ma perché, avendo un appartamento da scapolo, ne concede l'uso ai superiori che vi incontrano le loro amichette...



A Christmas Carol, in onda alle 23.05 su Rai 2.

Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) inizia le festività natalizie mostrando il suo solito disprezzo, urlando al suo fedele impiegato (Gary Oldman) e al gioviale nipote (Colin Firth). Ma quando gli spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro...



Un Natale per due, in onda alle 23.00 su TV8.

Claudio (Alessandro Gassman) è un cinico tagliatore di teste che viene ingaggiato dal presidente di una società siciliana per provvedere a licenziare i dipendenti più inefficienti. Decide per il licenziamento del timido Danilo (Enrico Brignano), perché ritenuto troppo igenuo...



Big Fish - Le storie di una vita incredibile, in onda alle 23.00 su Cine Sony.

Edward Bloom crede che un uomo, a furia di raccontare delle storie, diventi lui stesso quelle storie. Infatti è solito narrare, fra lo stupore di chi lo circonda, storie fantastiche e assurde riguardanti la sua vita...