Stasera in TV Sabato 9 Dicembre: Film e Programmi

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Help, 28 giorni dopo, Star Trek, Mamma, ho preso il morbillo, La signora ammazzatutti, L'uomo che sapeva troppo poco

The Help

(drammatico, 2011, durata: 137 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Tate Taylor con Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Mike Vogel, Sissy Spacek, Allison Janney, Jessica Chastain, Ahna O'Reilly.









Trama del Film: Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Sessanta, la storia esplora i temi del razzismo e del perbenismo di facciata delle famiglie del Sud, quando una aspirante scrittrice intervista una cameriera che racconta la verità sulle sue esperienze nelle case dei bianchi...Vai alla trama del film The Help

28 giorni dopo

(horror, 2002, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Danny Boyle con Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston, Alex Palmer.







Trama del Film: Durante un'irruzione in un centro di ricerca sulle scimmie, un gruppo di attivisti per i diritti degli animali scopre scimpanzè chiusi in gabbia davanti a file di schermi che mostrano immagini terribilmente violente. Ignorando gli avvertimenti del terrorizzato ricercatore che sostiene che gli scimpanzè sono "infetti", gli attivisti cominciano a liberare gli animali e sono immediatamente soggetti ad un attacco da parte degli animali. 20 giorni dopo Jim, si risveglia dal coma in un'unità di cura intensiva di un ospedale londinese...Vai trama del film 28 giorni dopo

Star Trek

(fantascienza, azione, 2009, durata: 127 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood.









Trama del Film: ​L'incredibile avventura di "Star Trek" inizia con la storia del viaggio inaugurale di un giovane equipaggio a bordo della più sofisticata nave spaziale di tutti i tempi: la U.S.S. Enterprise. Nel corso di un viaggio ricco d'azione, le nuove reclute dovranno trovare un modo per impedire ad un essere malvagio di portare a termine la sua folle missione di vendetta, che minaccia l'intera umanità. Il destino della galassia è nelle mani di due accaniti rivali, provenienti da mondi assai diversi fra loro....Vai alla trama del film Star Trek

Mamma, ho preso il morbillo

(commedia, 1997, durata: 106 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Raja Gosnell con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Scarlett Johansson, Billy Hopkins.







Trama del Film: Scuola San Benedict, West Virginia. Nella classe di William Hundert, docente di storia latina e greca, arriva Sedgewick Bell, un giovane espansivo ma insofferente. Hundert fatica a contenerne gli eccessi, parla con il padre di lui, senatore dello Stato, ma non ottiene risultati positivi. Il momento centrale dell'attività didattica è il titolo di Giulio Cesare, assegnato a chi dimostra migliori conoscenze della storia antica classica...Vai alla trama del film Mamma, ho preso il morbillo

La signora ammazzatutti

(thriller, commedia, 1994, durata: 88 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di John Waters con Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricki Lake, Matthew Lillard, Mary Jo Catlett, Justin Whalin, Patricia Dunnock.







Trama del Film: La quarantenne Beverly è sposata felicemente con un dentista, nella tranquilla Baltimora: ha una figlia, Misty, ed un ragazzo, Chip. Ma sotto la normalità cova la follia: la donna tempesta di lettere e telefonate oscene Dottie, una vicina che ha osato un giorno privarla del parcheggio, oppure investe con la sua automobile l'insegnante di matematica del figlio quando le consiglia uno psicoterapeuta per il ragazzo, maniaco di film horror. E' l'inizio di una escalation che porta Beverly ad eliminare Carl...Vai alla trama del film La signora ammazzatutti

L'uomo che sapeva troppo poco

(comico, 1997, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Cine Sony

Un film di Jon Amiel con Peter Gallagher, Janet Henfrey, Geraldine James, Alfred Molina, Bill Murray, Terry O'Neill, Joanne Whalley.







Trama del Film: Wallace Ritchie, commesso in America in un negozio di videocassette, arriva a Londra per festeggiare il compleanno del fratello più giovane James, che vive e lavora nella capitale inglese. Ma proprio quella sera James ha un'importante cena di lavoro, chiede a Wallace di tornare più tardi e nel frattempo gli consegna un biglietto per partecipare a "Il teatro della vita", una trasmissione televisiva che coinvolge direttamente gli spettatori e nella quale lui si unirà ad un gruppo di attori che rappresentano dal vivo la gente comune in situazioni drammatiche...Vai alla trama del film L'uomo che sapeva troppo poco

Ulisse - Il piacere della scoperta

(Documentario) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Alberto Angela







Il periodo più intenso della nostra vita, quello delle scoperte più sorprendenti, dei progressi inarrestabili, dei traguardi vertiginosi, non possiamo ricordarlo. Sono i primi due anni dopo la nascita, circa 700 giorni meravigliosi che pur senza averne memoria a volte riviviamo in parte da grandi, osservando un piccolo essere umano che cresce. Sabato 9 dicembre, 21.15, Rai3 Ulisse

Tu si que vales

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Cast: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi







Torna in prima serata su Canale 5 il programma dedicato ai talenti. Persone con doti speciali, in qualsiasi disciplina, non solo nel canto e nel ballo, si sottopongono al giudizio di tre giudici i quali possono scegliere di approvare la loro esibizione e accendere la luce verde che corrisponde alla frase Tu si que vales (Tu si che vali)!

Bake Off – Celebrity Edition

(Show) in onda alle 21.10 su Real Time

Conduttrice: Benedetta Parodi







Dopo il successo dello scorso anno, raddoppia l’appuntamento di Bake Off Italia con la “Celebrity Edition”. L’8 e il 15 dicembre alle ore 21:10 su Real Time, Benedetta Parodi, insieme ai tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, si troveranno a giudicare dei concorrenti famosi!

