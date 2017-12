Stasera in TV Oggi Venerdì 8 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Dobbiamo Parlare, Fast and Furious, Tutti insieme inevitabilmente, Mai così vicini, Zohan, Dragon Trainer

Dobbiamo Parlare

(commedia, 2015, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, Sergio Rubini.









Trama del Film: Vanni, cinquant'anni, è uno scrittore affermato. Linda, trenta, collabora nell'ombra ai suoi romanzi. Hanno un attico in affitto, nel centro di Roma. Forti del loro amore, al matrimonio hanno preferito la convivenza. I loro migliori amici, invece, Costanza e Alfredo detto il Prof (un famoso cardiochirurgo) sono sposati, benestanti, e gestiscono il loro matrimonio come una SpA. Una sera, il Prof e Costanza irrompono in casa di Vanni e Linda...Vai alla trama del film Dobbiamo Parlare

Fast and Furious

(azione, 2001, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Rob Cohen con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong.







Trama del Film: Dominic Toretto guida per le strade di Los Angeles come se gli appartenessero, e per quelli della sua banda è proprio così. Di giorno si dedica interamente a potentissime macchine da corsa, casa di fabbricazione e modello non contano, ciò che importa è l'iniezione computerizzata che le fa volare. Di notte, Dom si mette al volante del suo razzo da strada, intascandosi fino a diecimila dollari a gara, quando qualcuno ha il coraggio di sfidarlo. Le gare di accelerazione, sono veri spettacoli da strada, raduni tribali e campi di battaglia, resi ancor più emozionanti dall'adrenalina...Vai trama del film Fast and Furious

Tutti insieme inevitabilmente

(commedia, 2008, durata: 82 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Seth Gordon con Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight, Mary Steenburgen, Dwight Yoakam.







Trama del Film: ​Una giovane coppia sta tentando di passare il Natale in famiglia...un vero rompicapo considerando che i genitori di entrambi sono divorziati e che l'unica soluzione è quella di organizzare ben 4 pranzi...Vai alla trama del film Tutti insieme inevitabilmente

Mai così vicini

(commedia, 2014, durata: 9 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Rob Reiner con Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins, Annie Parisse, Paloma Guzmán, Austin Lysy.









Trama del Film: Sono milioni le ragioni per non provare simpatia per l'agente immobiliare Oren Little, e questo è proprio ciò che vuole. Intenzionalmente antipatico con chiunque, non desidera altro che vendere un'ultima casa e andare in pensione in pace e tranquillità. Sua moglie Sarah Beth è morta molti anni prima e, in attesa del grande affare immobiliare, trascorre il tempo nel sua villetta sulla costa "Little Shangri-La", circondato da una comunità di vicini molto uniti che cerca di evitare il più possibile a meno di non doversi lamentare apertamente dei loro rumorosi figli o di monopolizzare l'intero vialetto con la sua Mercedes cabriolet...Vai trama del film Mai così vicini

Zohan

(commedia, 2008, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su Cine Sony

Un film di Dennis Dugan con Adam Sandler, Rob Schneider, John Turturro, Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson.









Trama del Film: Zohan è un agente israeliano del Mossad, stanco della vita che conduce. Così fingerà di essere morto per potersi trasferire a New York e coronare finalmente il suo sogno: diventare un parrucchiere. Tuttavia, non tutto andrà secondo i suoi piani....Vai alla trama del film Zohan

Dragon Trainer

(animazione, avventura, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Dean DeBlois, Chris Sanders con le voci italiane di Flavio Aquilone, Gabriele Patriarca, Carlo Valli, Letizia Scifoni.









Trama del Film: La storia ruota intorno ad un adolescente vichingo che fa fatica a diventare un eroico domatore di draghi come richiesto dalle secolari tradizioni della sua tribù....Vai alla trama del film Dragon Trainer

Altri film in onda stasera in tv

Che Programmi fanno Stasera in TV

60 Zecchini d’Oro

(Show) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

(Condotto da): Carlo Conti







Lo Zecchino d’Oro festeggia la 60esima edizione e la Rai celebra l’evento con un appuntamento in prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti. Uno speciale dedicato alle canzoni che hanno segnato la storia del festival. Ospite d’eccezione Cristina D’Avena.

Quarto Grado

(Inchieste) in onda alle 21.15 su Rete 4

Condotto da: Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero







Nella puntata di quarto grado in onda stasera, i riflettori saranno puntati ancora sul caso di Carmine Buono, l’assassino di Antonia Bianco. L’uomo si è costituito e in puntata verranno ascoltate le parole della sorella della vittima.

Sacrificio d’amore

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5







Sullo sfondo delle cave di marmo di Carrara, nell’epoca che va dal 1913 alla Prima Guerra Mondiale, assisteremo ad intrighi, passioni, amori e complotti. Protagonista il triangolo amoroso che vede Brando Prizzi ( Francesco Arca ) e Corrado Corradi (Giorgio Lupano) contendersi la bella Silvia (Francesca Valtorta).

Fratelli di Crozza

(Show) in onda alle 21.25 su Nove

Condotto da: Maurizio Crozza







Sotto lo sguardo implacabile della satira del talento genovese, anche stasera non mancherà la strettissima attualità riletta con parodie, mise en scène, canzoni, monologhi brucianti che hanno fatto del suo stile un marchio inimitabile.

Gomorra

(Serie) in onda alle 21.15 su Sky Atlantic

Cast: Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino, Elena Starace.







Nel settimo episodio, Azzurra è a tutti gli effetti entrata nel giro della malavita organizzata e sta acquisendo sempre più spazio grazie al marito Genny che, accecato dalla sete di potere, si trova ancora una volta contro Don Giuseppe. Nell’ottavo, a causa dei loro nuovi traffici, Enzo e i suoi subiscono un attacco. Il rapporto tra Genny e Azzurra sembra invece incrinarsi a causa della guerra tra Savastano e Don Giuseppe. Azzurra insospettabilmente riuscirà a tener testa al marito, spalleggiando il padre.

Camorriste

(Miniserie) in onda alle 22.55 su Crime+Investigation







La docu-serie Camorriste, dopo il successo della prima stagione, che ha registrato ascolti record, torna a dare la parola ad alcune donne che sono state figure di spicco della camorra.

Le Capitane

(Docu-reality) in onda alle 23.00 su Spike







Torna su Spike, con il secondo appuntamento, Le Capitane, il docu-reality sulle WAGS (Wives and girlfriend), ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, soprattutto calciatori.

