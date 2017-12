Stasera in TV Oggi Venerdì 15 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Professione Assassino, Benvenuto Presidente!, Vizi di Famiglia, The International, L'impostore, 2 Fast 2 Furious

Professione Assassino

(thriller, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Simon West con Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Mini Anden, Christa Campbell, Jeff Chase, Tony Goldwyn.









Trama del Film: Arthur Bishop è un "meccanico": un assassino scelto, con un codice molto severo ed un talento unico nell'eliminare in modo impeccabile ogni sua vittima. Il suo è un lavoro che richiede la massima perfezione oltre che un distacco totale e Bishop è il migliore nel suo campo. Ma quando il suo grande amico e mentore Harry viene assassinato, Bishop non può fare a meno di lasciarsi coinvolgere a livello personale...Vai alla trama del film Professione Assassino

Benvenuto Presidente!

(commedia, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio.









Trama del Film: In un piccolo paesino di montagna vive un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Ama la pesca, la compagnia degli amici, la biblioteca in cui lavora da precario. E' un ottimista anche se il figlio che lo accusa d'essere un fallito. Un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, accade una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana...Vai alla trama del film Benvenuto Presidente!

Vizi di Famiglia

(commedia, 2005, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Rob Reiner con Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo, Richard Jenkins, Mena Suvari, Steve Sandvoss.







Trama del Film: Sarah, una giovane donna che in procinto di sposarsi, decide di tornare nella sua casa di origine a Pasadena in cerca di risposte sulla sua esistenza. Le sue ricerche la condurranno al milionario Beau Burroughs...Vai alla trama del film Vizi di Famiglia

The International

(thriller, 2008, durata: 118 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Tom Tykwer con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Victor Slezak, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne.









Trama del Film: L'agente dell'Interpol Louis Salinger, insieme al Vice Procuratore Distrettuale Eleanor Whitman, cerca di smascherare un influente banchiere, coinvolto nel traffico illegale di armi gestito da una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo...Vai alla trama del film The International

L'impostore

(thriller, 1997, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Jonas Pate, Josh Pate con Chris Penn, Tim Roth, Michael Rooker, Renée Zellweger, Ellen Burstyn, Rosanna Arquette.







Trama del Film: James Walter Wayland, giovane, di famiglia ricca, laureato a Princeton ma disoccupato, è accusato di aver ucciso una prostituta, Elisabeth Loftus. Chiusi nel loro ufficio, i poliziotti Ken Kenneson e Philip Braxton, dopo averlo interrogato, lo sottopongono alla macchina della verità. James mantiene un comportamento molto ambiguo...Vai trama del film L'impostore

2 Fast 2 Furious

(azione, 2003, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di John Singleton con Paul Walker, Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari.









Trama del Film: L'ex poliziotto Brian O'Conner recluta il suo vecchio amico d'infanzia Roman Pierce per collaborare al trasporto di una partita di denaro sporco per conto del boss malavitoso Carter Verone, che come attività di copertura gestisce una ditta di import-export in Florida...Vai alla trama del film 2 Fast 2 Furious

Sarà Sanremo

(Show musicale) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

(Condotto da): Claudia Gerini e Federico Russo







Entra nel vivo la sfida per conquistare gli 8 posti per accedere alla categoria Nuove Proposte della 68° edizione del Festival di Sanremo. La Commissione Musicale ha selezionato i 16 brani che si sfideranno nella serata di "Sarà Sanremo" e solo 6 di questi conquisteranno il palco dell'Ariston. Insieme a questi si aggiungono i vincitori di 'Area Sanremo': solo 2 tra i partecipanti saranno scelti e completeranno il cast delle Nuove Proposte. Nel corso della serata, inoltre, saranno resi noti i nomi dei Big che parteciperanno a Sanremo 2018. Conducono Claudia Gerini e Federico Russo.

Nemo – Nessuno escluso

(Inchieste) in onda alle 21.20 su Rai2

Condotto da: Enrico Lucci e Valentina Petrini







Stasera gli inviati di Nemo si recheranno a Livorno, città fondata sul porto e sull'industria, messa in ginocchio dalla crisi. Dopo aver perso il lavoro e la casa, alcuni abitanti sono stati costretti a occupare il Palazzo Maurogordato…

Sacrificio d’amore

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5







Brando non riesce a togliersi dalla mente Silvia ma lei rifiuta ogni contatto. La visita di un importante scultore a Carrara però, obbliga Silvia a visitare il laboratorio d’arte di Lucchesi e dunque a rivedere Brando. La Signorina Augusta Maffe non perde occasione per mettere sotto torchio Maddalena e dopo aver saputo del suo fidanzamento con il nipote Tommaso l’odio verso la ragazza aumenta. Alberto ha appena avuto una figlia illegittima da una contadina e rischia così di mettere in pericolo l’onore della sua famiglia.

I migliori Fratelli di Crozza

(Show) in onda alle 21.25 su Nove

Condotto da: Maurizio Crozza







Da stasera, venerdì 15 dicembre per 6 appuntamenti alle 21:25 sul Nove, arrivano “I migliori fratelli di Crozza”, gli imperdibili momenti di alcuni dei personaggi che Maurizio Crozza ha portato sul palco del suo live show.

Gomorra

(Serie) in onda alle 21.15 su Sky Atlantic

Cast: Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino, Elena Starace.







Sotto i riflettori nella nona e decima puntata troveremo Scianel e Patrizia, le due vorranno una prova di fedeltà dai propri uomini per capire chi potrà entrare nella loro cerchia. Genny, intanto, cerca di far risorgere il clan Savastano ma non si tratta di una cosa facile: ormai i boss di Napoli centro sono tutti contro di lui. Don Avitabile capirà presto che Enzo è guidato da qualcuno di più potente.

Le Capitane

(Docu-reality) in onda alle 23.00 su Spike







Torna su Spike, Le Capitane, il docu-reality sulle WAGS (Wives and girlfriend), ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, soprattutto calciatori. Protagoniste delle ultime due puntate, insieme con le 5 “Capitane”, saranno Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, Gaia Lucariello, compagna e futura moglie di Simone Inzaghi allenatore della Lazio, e Elena Braccini, ex compagna del campione Daniel Osvaldo

