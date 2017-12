Stasera in TV Oggi Venerdì 1 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Premonitions, Robin Hood, Vi presento i nostri, La mossa del pinguino, The Normal Heart, The Company Men, Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale.

Premonitions

(thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan, Angela Kerecz, Marley Shelton.









Trama del Film: Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy. Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso...Vai alla trama del film Premonitions

Robin Hood

(avventura, 2010, durata: 140 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen.







Trama del Film: La storia è quella di Robin di Locksley nobile ed abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone durante la guerra di Francia. Interessato solo alla gloria e a "salvarsi la pelle", Locksley cambia prospettive dopo la morte del sovrano: tornando a casa, in Inghilterra, scopre in che condizioni versa la contea di Nottingham, vessata da un dispotico sceriffo, ed incontra la vedova lady Marian, estremamente scettica sulle reali intenzioni dell’uomo...Vai trama del film Robin Hood

Vi presento i nostri

(commedia, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel.









Trama del Film: Dopo "Ti Presento i Miei" e "Mi presenti i tuoi?" le risate non sono ancora finite. Nel terzo capitolo dell'esilarante saga familiare ci sarà l'arrivo di due bambini a far rincontrare le famiglie Focker e Byrne...Vai alla trama del film Vi presento i nostri

La mossa del pinguino

(commedia, 2014, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Claudio Amendola con Ricky Memphis, Edoardo Leo, Antonello Fassari, Ennio Fantastichini, Francesca Inaudi.









Trama del Film: E' il sogno olimpico di quattro uomini disagiati che scoprono per caso il gioco del curling e si convincono di poter partecipare alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 dove l'Italia, paese ospitante, avrà di diritto una squadra qualificata. S'ingegnano in allenamenti improbabili, trovano scappatoie alle regole, provocano gli avversari e finiscono per diventare campioni italiani, acquisendo così il diritto di partecipazione alle Olimpiadi...Vai alla trama del film La mossa del pinguino

The Normal Heart

(drammatico, 2014, durata: 133 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Ryan Murphy con Mark Ruffalo, Jonathan Groff, Frank De Julio, Julia Roberts, Taylor Kitsch, Matt Bomer.







Trama del Film: New York, 1981. Ned Weeks, scrittore famoso e attivista gay, cerca di sensibilizzare l'opionione pubblica davanti all'inizio dell'epidemia che in quegli anni si stava rapidamente espandendo, la sindrome da immunodeficienza acquisita, conosciuta come AIDS...Vai alla trama del film The Normal Heart

The Company Men

(drammatico, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper, Craig T. Nelson, Rosemarie DeWitt.







Trama del Film: E' la storia di tre uomini che cercano di sopravvivere ad un ciclo di ridimensionamento dell'impresa per cui lavorano, trovandosi costretti a ri-definire la loro esistenza di uomini, mariti e padri...Vai alla trama del film The Company Men

Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale

(commedia, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera.









Trama del Film: Nel primo episodio: Giorgio scopre che la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio. Giorgio e la moglie sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio è ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà uno squattrinato. Nel secondo episodio: tra Fausto e Claudia scoppia un'irrefrenabile passione che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partne...Vai alla trama del film Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale

Altri film in onda stasera in tv

Le nuove comiche in onda alle 21.10 su Italia 2

in onda alle 21.10 su Italia 2 Möbius in onda alle 21.15 su Cielo

in onda alle 21.15 su Cielo Liam in onda alle 21.05 su Tv 2000

in onda alle 21.05 su Tv 2000 Atto di forza alle 21.00 su Iris

alle 21.00 su Iris 24 ore alle 21.00 su Cine Sony

Che Programmi fanno Stasera in TV

Tale e quale Show

(Show) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

(Condotto da): Carlo Conti







Torna il Tale e Quale con la puntata finale che decreterà il Campione 2017 del programma. Dopo la vittoria di Marco Carta infatti sta andando in onda la seconda parte dello show che mette a confronto sul palco i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa edizione e i migliori 6 dell’anno scorso.

Quarto Grado

(Inchieste) in onda alle 21.15 su Rete 4

Condotto da: Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero







Nella puntata di quarto grado in onda stasera, i riflettori saranno puntati ancora sul caso di Renata Rapposelli, la pittrice ritrovata senza vita a Tolentino. Scopriremo inoltre tutte le novità sul caso del Preseminario San Pio X in Vaticano: alcuni ex chierichetti raccontano di aver subìto abusi sessuali.

Fratelli di Crozza

(Show) in onda alle 21.25 su Nove

Condotto da: Maurizio Crozza







Sul palco di “Fratelli di Crozza” ci sarà Alessandro Di Battista: dopo l’annuncio via Facebook di non ricandidarsi in Parlamento alle prossime elezioni, svelerà i veri motivi che lo hanno portato a questa decisione. Inoltre, sotto lo sguardo implacabile della satira del talento genovese, anche stasera non mancherà la strettissima attualità riletta con parodie, mise en scène, canzoni, monologhi brucianti che hanno fatto del suo stile un marchio inimitabile.

Gomorra

(Serie) in onda alle 21.15 su Sky Atlantic

Cast: Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino, Elena Starace.







Torna in prima serata su Sky Atlantic, con il quinto e sesto appuntamento, la terza stagione di Gomorra. Genny è stato umiliato, picchiato, cacciato da Don Giuseppe, la sua famiglia è in ostaggio del suocero e gli resta un’unica sola speranza: Ciro. Sotto i riflettori anche Enzo e la sua banda, tra rapine e spaccio.

Camorriste

(Miniserie) in onda alle 22.55 su Crime+Investigation







La docu-serie Camorriste, dopo il successo della prima stagione, che ha registrato ascolti record, torna a dare la parola ad alcune donne che sono state figure di spicco della camorra.

Le Capitane

(Docu-reality) in onda alle 23.00 su Spike







Torna su Spike, con il secondo appuntamento, Le Capitane, il docu-reality sulle WAGS (Wives and girlfriend), ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, soprattutto calciatori.

