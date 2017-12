Stasera in TV Oggi Sabato 2 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Amore, cucina e curry, Shrek e vissero felici e contenti, Il momento di uccidere, Star Trek - L'insurrezione, Submerged - Allarme negli abissi.

Amore, cucina e curry

(drammatico, dentimentale, 2014, durata: 122 Min) in onda alle 21.30 su Rai 1

Un film di Lasse Hallström con Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra.









Trama del Film: In Francia, l'autorevole e rispettata chef Mallory è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, un concorrente che potrebbe portarle via clienti. Iniziando una guerra contro gli indiani e il loro locale, Mallory scoprirà lo straordinario talento del giovanissimo Hassan...Vai alla trama del film Amore, cucina e curry

Shrek e vissero felici e contenti

(fantasy, commedia, 2010, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Mike Mitchell con le voci italiane di Renato Cecchetto, Selvaggia Quattrini, Antonio Banderas, Fabrizio Apolloni









Trama del Film: Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le redini del regno dei suoceri, cosa può fare d'altro un orco? Beh, se siete Shrek, diventerete un ottimo uomo di casa. Invece di spaventare gli abitanti del villaggio come una volta, Shrek si trova ad autografare forconi. Cosa è successo al ruggito di quest'orco?..Vai trama del film Shrek e vissero felici e contenti

Il momento di uccidere

(thriller, 1996, durata: 145 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Joel Schumacher con Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland.







Trama del Film: Nel Mississipi, due balordi ubriachi stuprano la figlia di dieci anni di Carl, operaio di colore. L'uomo, incapace di controllarsi, si fa giustizia da sé, uccide i due colpevoli, viene imprigionato. La difesa viene assunta da Jake, giovane avvocato pieno di ideali e di grandi speranze. Deve però scontrarsi con una situazione sociale in cui dominano preconcetti, omertà, complicità...Vai alla trama del film Il momento di uccidere

Star Trek - L'insurrezione

(fantascienza, 1998, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Jonathan Frakes con Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden.







Trama del Film: Il capitano Jean-Luc Picard è molto preoccupato: il tenente Data, in preda ad un attacco di follia, ha preso in ostaggio il team scientifico che effettuava un'ispezione sul popolo del Bàku per conto della Federazione. Il tentativo di salvare Data conduce Picard sul pianeta abitato dai Bàku, popolo composto da 600 individui che vivono in un unico villaggio e in un isolamento quasi totale...Vai alla trama del film Star Trek - L'insurrezione

Submerged - Allarme negli abissi

(azione, thriller, 2005, durata: 96 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Anthony Hickox con Steven Seagal, William Hope, Christine Adams, Vinnie Jones.







Trama del Film: L'esercito degli Stati Uniti li ha condannati per disonore alle armi. Ma lo stato maggiore sa che il capitano Chris Cody e la sua squadra sono gli unici in grado di affrontare la più pericolosa delle missioni...Vai alla trama del film Submerged - Allarme negli abissi

Altri film in onda stasera in tv

Che Programmi fanno Stasera in TV

Ulisse - Il piacere della scoperta

(Documentario) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Alberto Angela







"Io dopo il trapianto ho ricominciato ad andare in bicicletta. E mi capita, quando faccio le salite impegnative, di parlare con il mio donatore: dài, dài che ce la facciamo, dài che insieme ce la facciamo, dài, dammi ancora un bel battito". Questa è la testimonianza di Ivano, intervistato per la puntata di stasera dedicata al trapianto di cuore.

Tu si que vales

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Cast: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi







Torna in prima serata su Canale 5 il programma dedicato ai talenti. Persone con doti speciali, in qualsiasi disciplina, non solo nel canto e nel ballo, si sottopongono al giudizio di tre giudici i quali possono scegliere di approvare la loro esibizione e accendere la luce verde che corrisponde alla frase Tu si que vales (Tu si che vali)!