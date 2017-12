Stasera in TV Oggi Sabato 16 dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un amico molto speciale, Anna and the King, La figlia del generale, Un Natale con i fiocchi, 28 Settimane dopo, Ragazze vincenti

Un amico molto speciale

(commedia, 2014, durata: 80 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Alexandre Coffre con Tahar Rahim, Victor Cabal.









Trama del Film: È la vigilia di Natale e Antoine, sei anni, ha una sola idea in mente: incontrare Babbo Natale e fare un giro in slitta con lui tra le stelle. Così, quando Babbo Natale gli cade come per magia sul balcone, Antoine è troppo stupito per capire che sotto il classico costume rosso e bianco si nasconde in realtà un ladro intento a svaligiare gli appartamenti dei quartieri alti...Vai alla trama del film Un amico molto speciale

Anna and the King

(storico, 1999, durata: 147 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Andy Tennant con Ann Firbank, Jodie Foster, Bai Ling, Tom Felton, Chow Yun-Fat, Keith Chin, Syed Alwi, Randall Duk Kim.







Trama del Film: Nel 1862 Anna Leonowens, insegnante inglese da poco vedova, arriva nel Siam insieme al figlio adolescente. A Bangkok ha accettato di fare da precettrice ai 58 figli di re Mongkut, alla moglie ufficiale, alle concubine. Anna sa ben poco del sovrano siamese tranne che il suo popolo lo venera come un dio. Essere ammessi alla sua presenza e rivolgergli la parola sono azioni sottoposte ad una ritualità rigida e immutabile...Vai trama del film Anna and the King

La figlia del generale

(thriller, 1999, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Simon West con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Leslie Stefanson, Brad Beyer, Katrina Vanden Heuvel.







Trama del Film: Paul Brenner, sergente con il ruolo di detective militare, si trova nella base di Savannah per indagare su alcuni traffici d'armi, quando si verifica un violento episodio. Il capitano Elisabeth Campbell viene trovato ucciso: la posizione del corpo fa pensare ad uno stupro, ma le successive analisi indicano che si è trattato di un brutale omicidio...Vai alla trama del film La figlia del generale

Un Natale con i fiocchi

(commedia, 2012, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Giambattista Avellino con Alessandro Gassmann, Silvio Orlando, Valentina Lodovini, Carla Signoris.







Trama del Film: Dopo trenta anni, Lino Fiocchi rivede l'amico Alex Morelli in prossimità del Natale. Ingenuo poliziotto, Lino incontra Alex davanti a una banca mentre fa da palo per una rapina. Per giustificarsi, Alex gli fa credere di essere diventato ladro per mantenere la famiglia e il figlio malato...Vai trama del film Un Natale con i fiocchi

28 Settimane dopo

(fantascienza, horror, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Juan Carlos Fresnadillo con Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau, Catherine McCormack, Mackintosh Muggleton, Idris Elba.







Trama del Film: 6 mesi dopo la terribile epidemia che ha devastato la Gran Bretagna decimando gran parte della popolazione, le Forze Speciali americane sbarcano in Inghilterra per aiutare i pochi sopravvissuti a ripopolare il paese e far rinascere Londra. Ma il virus che si pensava scomparso è ancora in agguato, più letale che mai...Vai trama del film 28 Settimane dopo

Ragazze vincenti

(biografico, 1992, durata: 128 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Penny Marshall con Tom Hanks, Geena Davis, Madonna, Lori Petty, Jon Lovitz, Garry Marshall, Kathleen Marshall, Robin Knight.







Trama del Film: Nell'America del 1943, in piena guerra e con carenze di uomini in tutti i settori, opera e si afferma la Lega di tutte le donne sportive statunitensi. Gli americani non hanno rinunciato al loro amatissimo baseball e centinaia di ragazze sui venti anni si dedicano ad addestramenti, selezioni e campionato. Uno scopritore di talenti Ernie "Cappy" Capadino, ingaggia per provarle due sorelle fra i diciotto e i vent'anni, abitanti nell'Oregon, Dottie e Kit Keller, brave tutte e due, anche se la più forte e fortunata è Dottie...Vai alla trama del film Ragazze vincenti

Il mondo a colori – una serata per Telethon

(Show) in onda alle 21.15 su Rai 1

Condotto da: Antonella Clerici







Anche quest'anno arriva sui teleschermi della Rai la maratona del Telethon. Il titolo di questa prime time è "Il mondo a colori" e vuole essere l'apripista di una settimana televisiva dedicata alla raccolta fondi per combattere le malattie genetiche. La serata sarà condotta da Antonella Clerici, che avrà al suo fianco importanti testimonial fra questi ci sarà Luca Zingaretti, conosciuto dal grande pubblico per impersonare il Commissario Montalbano. Fra gli ospiti Noemi, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti.

Ulisse - Il piacere della scoperta

(Documentario) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Alberto Angela







Si entrerà nei palazzi dove scopriremo la storia d’amore tra Cleopatra e Antonio. Poi assisteremo alla ricostruzione di una delle battaglie navali più importanti dell’antichità, quella di Azio, in cui a prevalere furono i sostenitori di Ottaviano, chiamato Augusto e diventato il primo Imperatore di Roma.

L’album di Tu si que vales

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Cast: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi







Torna in prima serata su Canale 5 il programma dedicato ai talenti, Tu si que vales, con tutto il meglio di questa edizione. Persone con doti speciali, in qualsiasi disciplina, non solo nel canto e nel ballo, si sottopongono al giudizio di tre giudici i quali possono scegliere di approvare la loro esibizione e accendere la luce verde che corrisponde alla frase Tu si que vales (Tu si che vali)!

