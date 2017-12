Stasera in TV Oggi Mercoledì 6 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Io che amo solo te, Elf, Anna and the King, Solo per vendetta, Paradiso Amaro, White Noise - Non ascoltate, The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro, John Q, The Contract.

Io che amo solo te

(comemdia, 2015, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone, Eva Riccobono, Eugenio Franceschini.









Trama del Film: Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze...

Elf

(commedia, 2003, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Jon Favreau con Will Ferrell, James Caan, Edward Asner, Patrick Baynham, Jane Bradbury, Annie Brebner, Zooey Deschanel.







Trama del Film: Una sera di Natale di tanto tempo fa, in un orfanatrofio un bambino piccolo si era infilato dentro il sacco di giocattoli di Babbo Natale e, non essendosene accorto nessuno, era finito per errore nel laboratorio di Babbo Natale al Polo Nord. Benchè fu subito preso sotto l'ala protettiva del padre adottivo ed educato come un elfo, diventa chiaro, quando cresce fino a diventare tre volte più grande di tutti gli altri, che Buddy non si adatterà mai nel mondo degli elfi...

Anna and the King

(storico, 1999, durata: 147 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film diAndy Tennant con Ann Firbank, Jodie Foster, Bai Ling, Tom Felton, Chow Yun-Fat, Keith Chin, Syed Alwi, Randall Duk Kim.







Trama del Film: ​Nel 1862 Anna Leonowens, insegnante inglese da poco vedova, arriva nel Siam insieme al figlio adolescente. A Bangkok ha accettato di fare da precettrice ai 58 figli di re Mongkut, alla moglie ufficiale, alle concubine. Anna sa ben poco del sovrano siamese tranne che il suo popolo lo venera come un dio. Essere ammessi alla sua presenza e rivolgergli la parola sono azioni sottoposte ad una ritualità rigida e immutabile. Convinta dell'arretratezza di quel modo barbaro di vivere, Anna vuole mettere in campo la propria superiorità, fino a quando non si rende conto che anche il re la ricambia con le stesse sensazioni...

Solo per vendetta

(drammatico, thriller, 2011, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau, Xander Berkeley, Joe Chrest.









Trama del Film: Will Gerard, è un insegnante d'inglese la cui vita viene sconvolta quando la moglie Laura viene violentemente aggredita senza un apparente motivo. Mentre osserva sua moglie nel letto d'ospedale, si avvicina un perfetto sconosciuto chiamato Simon. Simon espone a Will la possibilità di vendicare sua moglie. Potrebbe aspettare che la polizia trovi il colpevole, lo arresti e lo metta nella mani della giustizia...

Paradiso Amaro

(commedia, drammatico, 2011, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster, Rob Huebel.









Trama del Film: Paradiso Amaro è ambientato nelle isole Hawaii e racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King, padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro...

White Noise - Non ascoltate

(thriller, 2005, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Geoffrey Sax con Michael Keaton, Deborah Kara Unger, Chandra West, Ian McNeice, Mike Dopud, Nicholas Elia.







Trama del Film: Jonathan Rivers, un architetto di successo, è rimasto vedovo dopo aver perso la moglie Linda in circostanze misteriose. Un giorno viene contattato da Raymond Price, un uomo che dichiara di aver intercettato un messaggio di Linda attraverso il fenomeno della Transcomunicazione Strumentale...

The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro

(azione, fantasy, 2014, durata: 152 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Denis Leary, Martin Sheen.









Trama del Film: Da sempre la battaglia più importante per Spider-Man è quella interiore: il conflitto tra l'ordinaria vita di Peter Parker e le enormi responsabilità di Spider-Man. Ma in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro una minaccia più grande è in agguato. Per Peter non esiste nulla di più emozionante che lanciarsi tra i grattacieli di New York, essere un eroe e trascorrere il tempo con Gwen...

John Q

(drammatico, 2002, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Nick Cassavetes con Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Kimberly Elise.







Trama del Film: John Q. Archibald è un uomo comune, operaio di fabbrica, che si prende cura della propria famiglia. La moglie Denise e il figlio Michael sono tutto il suo mondo e quando il piccolo viene colpito da una grave malattia e deve sottoporsi con urgenza a un trapianto di cuore economicamente inaccessibile e di cui l'assicurazione non vuole coprire le spese, non ha scelta e decide di fare qualsiasi cosa per salvargli la vita...

The Contract

(drammatico, 2006, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Bruce Beresford con John Cusack, Jamie Anderson (III), Morgan Freeman, Didem Erol, Megan Dodds, Jonathan Hyde, Ned Bellamy.







Trama del Film: Ray Keene, nonostante sia abituato a trattare con i ragazzi dato che fa l'allenatore di basket e di baseball, da quando due anni prima ha perso la moglie malata di cancro ha difficoltà di rapporto con Chris, il figlio adolescente. Quando il ragazzo viene fermato dalla polizia perché sta fumando uno spinello Ray lo porta con sé a campeggiare nei boschi nel tentativo di riprendere confidenza con lui. Intanto Frank Cordell, un assassino mercenario, viene arrestato dall'FBI mentre sta contrattando l'omicidio di un personaggio importante...

Chi l'ha visto?

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Federica Sciarelli







Nella puntata di oggi si parlerà di due donne, Natalia Papandrea e Luciana Fantato. Natalia scompare il 17 novembre scorso a Roccella Jonica, dopo essere uscita, come di consueto, alle cinque del mattino per fare una passeggiata al mare. Luciana abita a Gambolò, in provincia di Pavia. Ha due figli e un nipotino. Il 10 novembre scorso è uscita da casa prima delle sette, lasciando le istruzioni per fare una lavatrice e un altro biglietto all’interno di un cassetto del comò. Da allora di lei non si sa nulla.

Music

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Conduttore: Paolo Bonolis







Paolo Bonolis torna sugli schermi di Canale 5 con un programma musicale inedito, accompagnato da ospiti di fama internazionale che si esibiranno e racconteranno al pubblico la musica che più amano! Ad accompagnare il grande presentatore in questo nuovo percorso i più noti del panorama artistico mondiale, da Simon Le Bon dei Duran Duran ad Anastacia, ma anche Gianna Nannini, Dolcenera, Fedez e J-Ax, Morgan, Manuel Agnelli, Noemi e Loredana Bertè, John Miles, Marcus Miller con Enzo Avitabile, Benji e Fede, Arturo Bracchetti, Francesco Renga, Nek, Ezio Bosso, The Kolors, Piero Pelù, Elisa, Antonello Venditti e i grandi Gerard Depardieu e John Travolta! Grandi interpreti, grandi brani e grandi emozioni insieme a Paolo Bonolis in questo nuovissimo show!

The comedians

(Show) in onda alle 21.30 su TV8

Conduttori: Claudio Bisio, Frank Matano







La serie – già al quarto appuntamento - segue le vicende di Claudio e Frank, durante la realizzazione del loro spettacolo comico "Claudio & Frank Show".

E’ uno sporco lavoro

(Documentario) in onda alle 21.10 su DMax

Conduttore: Chef Rubio







Torna stasera mercoledì 29 novembre 2017 alle 21.25 su Dmax l’appuntamento con lo Chef romano che, sempre alle prese con “sporchi” lavori andrà nelle Marche dove scoprirà le difficoltà del lavoro di manutenzione delle strade. Andrà poi in un’azienda avicola dove lavorerà con gli animali da allevamento, fra cui persino uno struzzo.

E$COBAR

(Docureality) in onda alle 22.50 su DMax







È stato il più ricco e ricercato trafficante di droga negli anni ’80: ha tenuto in scacco politici, giudici e centinaia di agenti speciali della DEA che lo hanno inseguito per anni. Ancora oggi, Pablo Escobar è protagonista di una sorta di riscoperta, in cui ci si interroga sulla sua figura e sulla sua vita, anche per capire a fondo le dinamiche con cui ha potuto governare il comparto del narcotraffico di tutto il Sud America.

