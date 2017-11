Stasera in TV Oggi Mercoledì 29 Novembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Black Dahlia, Buona giornata, Step Up 4 Revolution 3D, Un amore a 5 stelle, Mamma, ho riperso l'aereo, Over the top

Black Dahlia

(poliziesco, 2006, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Brian De Palma con Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner, Mike Starr, Fiona Shaw.







Trama del Film: Ambientato nel 1947 a Los Angeles, è la storia di due ex pugili, Bucky e Lee, divenuti poliziotti, impegnati nelle indagini sull'omicidio di Betty Ann Short, un'ex prostituta e aspirante attrice soprannominata dai giornali Dalia Ner...

Buona giornata

(commedia, 2012, durata: 131 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D'Aquino.









Trama del Film: Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell'Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i loro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma, poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e così via...

Step Up 4 Revolution 3D

(sentimentale, musicale, 2012, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Scott Speer con Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Alyson Stoner, Adam G. Sevani, Chadd Smith, Stephen Boss.









Trama del Film: ​Due amici d'infanzia, Sean ed Eddy, lavorano come camerieri nell'elegantissimo Dimont Hotel di Miami, di proprietà del costruttore Bill Anderson. Quando non sono in servizio i due sono a capo di una trasgressiva crew conosciuta come "The Mob", un gruppo di ballerini, musicisti e artisti d'avanguardia che si sta mettendo in mostra per gli spettacolari flash mob che mette in atto. Le esibizioni dei The Mob attraggono l'attenzione della figlia di Anderson...

Un amore a 5 stelle

(sentimentale, 2002, durata: 107 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins, Tyler Posey, Frances Conroy.







Trama del Film: Marisa Ventura, una ragazza madre nata e cresciuta nei sobborghi di New York, lavora come cameriera in un hotel di lusso di Manhattan. Per uno scherzo del destino e per un errore di identità, Marisa incontra Christopher Marshall, un affascinante erede di una dinastia politica...

Mamma, ho riperso l'aereo

(comico, 1992, durata: 120 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, Joe Liss, Michael Maronna.







Trama del Film: La numerosa famiglia McCallister, di cui Kevin è l'ultimo rampollo, lascia in aereo Chicago per Miami dove passerà le vacanze natalizie. Questa volta il ragazzetto non viene "dimenticato" a casa, ma nel bailamme generale sbarca a New York e vi rimane solo. Mentre i genitori allarmatissimi contattano la polizia per le ricerche, Kevin, tuttavia, non si sgomenta e dà inizio alle sue avventurose vacanze da "senza famiglia occasionale...

Over the top

(commedia, 1987, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Menahem Golan con Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely, Rick Zumwalt, David Mendenhall, Bob Beattie, John Braden.







Trama del Film: Lincoln Hawk è un uomo ancor giovane, stimato dai suoi compagni di lavoro, che si guadagna la vita guidando un grosso tir. Un giorno riceve una telefonata disperata dalla ex moglie Cristina, molto malata, che lo prega di andare a prendere il loro figlio Michael nell'accademia militare dove studia e portaglielo al più presto. Lincoln non vede suo figlio da quanto questi era piccolo, poichè preferì andarsene da casa per insanabili contrasti col ricco suocero, Jason Cutler, lasciando moglie e figlio a cui pur era attaccato...

Altri film in onda stasera in tv

Vikinghi in onda alle 21.15 su Spike

in onda alle 21.15 su Spike Philadelphia Experiment in onda alle 21.15 su Cielo

in onda alle 21.15 su Cielo Nel continente nero in onda alle 21.10 su Cine Sony

Che Programmi fanno Stasera in TV

Il Commissario Montalbano

(Fiction) in onda alle 21.30 su Rai 1

Cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio, Katharina Boehm, Isabell Sollman







A Vigàta tre vecchiette vengono assalite da un ladro che però spara a salve solo per mascherare l’effettiva uccisione di una ricca signora. Intanto il vicecommissario Augello in licenza matrimoniale, viene sostituito da Barbara. Insieme indagheranno sulla scomparsa del dottor Landolina e libereranno Mariuccia dal crudele padre. Montalbano e Augello si ritroveranno solo a fine caso, in occasione dell’addio al celibato di quest’ultimo.

Chi l'ha visto?

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Federica Sciarelli







Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda stasera, mercoledì 29 novembre 2017 alle 21.15, Federica Sciarelli si concentrerà ancora una volta sulla scomparsa di Renata Rapposelli e sulla pista familiare seguita dagli inquirenti. Poi si passerà al caso di Denis Bergamini con la testimonianza di un camionista che afferma di essere stato dietro al mezzo che avrebbe investito il giovane calciatore del Cosenza.

Il Segreto

(Soap) in onda alle 21.10 su Canale 5







Beatriz e Matias hanno deciso di provare a stare insieme di nuovo, e quindi fissano un appuntamento per parlarne. Un attimo prima del loro incontro, sopraggiunge Marcela che da a Matias una notizia sconvolgente: aspetta un figlio da lui.

The comedians

(Show) in onda alle 21.30 su TV8

Conduttori: Claudio Bisio, Frank Matano







La serie – già al terzo appuntamento - segue le vicende di Claudio e Frank, durante la realizzazione del loro spettacolo comico "Claudio & Frank Show".

Maurizio Costanzo Show

(Talk Show) in onda alle 23.35 su Iris

Condotto da: Maurizio Costanzo







Per festeggiare i dieci anni di “Iris”, stasera mercoledì 29 novembre alle 21.00 sul canale Mediaset numero 22 del digitale terrestre va in onda una puntata speciale del “Maurizio Costanzo show”. Ospiti sul palco: Sandra Milo, Barbara Bouchet, Giuliana De Sio, Eleonora Giorgi, Barbara De Rossi e Piero Villaggio, figlio dell’attore e comico Paolo.

E’ uno sporco lavoro

(Docureality) in onda alle 21.10 su DMax

Conduttore: Chef Rubio







Torna stasera mercoledì 29 novembre 2017 alle 21.25 su Dmax l’appuntamento con lo Chef romano che, sempre alle prese con “sporchi” lavori andrà in Puglia, tra discariche e anguille.

