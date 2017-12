Stasera in TV Oggi Mercoledì 20 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una spia non basta, Crank 2, 100 gradi sotto zero, A letto con il nemico, Una promessa è una promessa, Gioco d'amore, Il dottor Dolittle, Alien: la clonazione.

Una spia non basta

(azione, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di McG con Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til Schweiger, Rebel Wilson, Angela Bassett.









Trama del Film: Due amici per la pelle, spie di professione, sono l'orgoglio della Cia: una coppia imbattibile e inseparabile, almeno fino a quando non scoprono di essersi innamorati della stessa ragazza...Vai alla trama del film Una spia non basta

Crank 2

(azione,, 2009, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Mark Neveldine, Brian Taylor con Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam, Bai Ling, Efren Ramirez, Clifton Collins Jr., Corey Haim.







Trama del Film: Chelios è alle prese con un boss della mafia cinese che gli ha letteralmente rubato il cuore e lo ha sostituito con un macchinario che richiede periodiche scosse elettriche per continuare a funzionare...Vai alla trama del film Crank 2

100 gradi sotto zero

(avventura, 2013, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di R.D. Braunstein con Jeff Fahey, Sarah Malukul Lane, John Rhys-Davies, Iván Kamarás, Declan Hannigan, Marc McKevitt Ewins.







Trama del Film: In un pomeriggio l’Europa viene sconvolta da un’incredibile serie di eruzioni vulcaniche, il cielo viene quasi oscurato e quasi tutto il continente piomba in una nuova era glaciale. Intanto Steve Foster, pilota dell’esercito americano in pensione, si è appena risposato e cercherà di raggiungere i figli a Parigi da Londra...Vai alla trama del film 100 gradi sotto zero

A letto con il nemico

(thriller, 1991, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film diJoseph Ruben con Patrick Bergin, Julia Roberts, Kevin Anderson, Elizabeth Lawrence, Kyle Secor, John David Ward.







Trama del Film: Sposatasi giovanissima, dopo tre anni e sette mesi Laura Burney continua a vivere malissimo. Il marito Martin è uno psicopatico e a suo dire non si lasceranno mai, vivendo nella splendida e isolata villa sulla spiaggia. Martin alterna ricchi doni e gelosie infondate, botte autentiche e brutalità. Una notte in cui i due sono in barca con un tale da poco conosciuto, durante un improvviso uragano che rende ardua la manovra della vela, Laura si getta in acqua, e scompare. Il marito ulula e si infuria e deve adattarsi a darla per morta, mentre lei, arrivata nello Jowa, sentendosi finalmente libera...Vai alla trama del film A letto con il nemico



Una promessa è una promessa

(commedia, 1996, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Brian Levant con Justin Chapman, Robert Conrad, E.J. De La Pena, Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Phil Hartman.







Trama del Film: Si avvicina Natale e tutti i genitori sono alla ricerca del regalo per i propri figli. Di questo importante compito si dimentica invece Howard Langston, troppo impegnato negli affari al punto da disertare la cerimonia d'assegnazione dei premi di karatè cui partecipa il figlioletto Jamie. Howard in realtà adora la moglie e il figlio ma non riesce a conciliare lavoro e famiglia, e la sua assenza in momenti importanti viene scambiata per disinteresse. Nel tentativo di far capire che non è così, Howard promette al figlio di regalargli Turbo Man, un pupazzo meccanico che va per la maggiore...Vai trama del film Una promessa è una promessa

Gioco d'amore

(drammatico, 1999, durata: 137 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Sam Raimi con Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Jena Malone, Brian Cox, J.K. Simmons, Vin Scully, Steve Lyons.







Trama del Film: Acclamato e famoso campione di baseball, Bill Chapel è al centro dello Yankee Stadium in procinto di effettuare quello che forse è il lancio più importante della sua carriera. Mentre gli spettatori sono in attesa, Bill riflette sulla direzione che ha preso la sua vita e ne rivede gli avvenimenti...Vai alla trama del film Gioco d'amore

Il dottor Dolittle

(commedia, 1997, durata: 81 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Betty Thomas con Eddie Murphy, Ossie Davis, Oliver Platt, Kristen Wilson, Kyla Pratt, Raven-Symoné, Jeffrey Tambor.







Trama del Film: Uno stimato chirurgo scopre una sera di poter comunicare con gli animali come se si trattasse di esseri umani. La carriera e la vita privata del medico vengono minacciate quando l'ambulatorio del dott. Dolittle è invaso da "pazienti" animali...Vai alla trama del film Il dottor Dolittle

Alien: la clonazione

(fantascienza, 1997, durata: 104 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Jean-Pierre Jeunet con Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman, Dominique Pinon, Brad Dourif, J.E. Freeman.







Trama del Film: Ellen Ripley è morta ormai da tempo. Ma duecento anni dopo, a bordo di un'astronave laboratorio in viaggio verso la Terra, grazie ad una combinazione diabolica di genetica umana, resa possibile da un'alleanza fra una banda di contrabbandieri ribelli e un'equipe di scienziati, viene prodotto un essere alieno che si rivela molto pericoloso. Per combattere la minaccia aliena, Ellen Ripley risuscita attraverso un esperimento di clonazione...Vai alla trama del film Alien: la clonazione

Altri film in onda stasera in tv

Elf in onda alle 21.10 su Italia 2

in onda alle 21.10 su Italia 2 Una Tata Magica in onda alle 21.10 su Canale 5

in onda alle 21.10 su Canale 5 Caino e Caino in onda alle 21.00 su Cine Sony

in onda alle 21.00 su Cine Sony Spy in onda alle 21.00 su Iris

in onda alle 21.00 su Iris The Italian Job in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Che Programmi fanno Stasera in TV

Tim Cup, Ottavi di finale: Juventus Genoa

(Calcio) in onda alle 20.30 su Rai 1







La Coppa Italia entra nel vivo con l'ingresso delle big del nostro campionato. A chiudere il quadro degli ottavi di finale sarà la sfida tra la Juve campione in carica e il Genoa, che all'Allianz Stadium si contenderanno un posto nei quarti.

Indietro Tutta 30 e lode

(Show) in onda alle 21.05 su Rai 2

Condotto da: Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu







Secondo appuntamento per “Indietro Tutta 30 e l’ode” dopo il successo della prima puntata di 7 giorni fa. Continuano i festeggiamenti per i 30 anni della trasmissione con un altro appuntamento ricco di sorprese tra tormentoni del passato e nuove gag. Alla conduzione Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu.

Chi l'ha visto?

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Federica Sciarelli







La puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera si focalizzerà sul caso di Rosa Di Domenico e sul video inviato dalla ragazza ai genitori. È stato registrato il 4 di novembre ma è arrivato con due settimane di ritardo. In puntata anche la storia di Wagner, il truffatore seriale.

Michael Bublè Natale a Hollywood

(Show) in onda alle 23.10 su Canale 5

Conduttore: Michael Bublè, Celine Dion, Tori Kelly, Sharon Jones, Cameron Brinkman, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Adam Kontras, Jay Leno, Eva Longoria







Il cantante Michael Bublè celebra il Natale con uno speciale concerto in cui al suo fianco si esibiscono artisti come Celine Dion, Sharon Jones e Tori Kelly, e appaiono personaggi famosi del calibro di Gigi Hadid, Kylie jenner, Jay Leno, Eva Longoria, William Shatner e Blake Shelton.

Tutti i Film e Programmi di Stasera in TV