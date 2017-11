Stasera in TV Oggi Martedì 28 Novembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Southpaw - L'ultima sfida, Taken 3 - L'ora della verità, Ti ricordi di me?, Le pagine della nostra vita, E venne il giorno, Triage, Happy Few, Mia moglie per finta.

Southpaw - L'ultima sfida

(drammatico, 2015, durata: 123 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker, Rita Ora, 50 Cent, Beau Knapp.









Trama del Film: Detroit ai giorni nostri. Billy "The Great" Hope è un campione di boxe. E' un "southpaw", un pugile mancino, dallo stile aggressivo e brutale. E' all'apice della sua carriera, ha una moglie che adora, Maureen, e una figlia piccola. L'incontro con il suo rivale Miguel "Magic" Canto cambierà la sua vita per sempre...Vai alla trama del film Southpaw - L'ultima sfida

Taken 3 - L'ora della verità

(thriller, azione, 2015, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Olivier Megaton con Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, Jon Gries, Leland Orser, Jonny Weston.









Trama del Film: Dopo aver lottato per difendere i suoi affetti più cari, in Taken 3, Bryan Mills dovrà darsi da fare per salvare soprattutto se stesso. Accusato ingiustamente per il brutale omicidio della moglie, Mills si dà alla fuga braccato da implacabili agenti della CIA e dell'FBI...Vai trama del film Taken 3 - L'ora della verità

Ti ricordi di me?

(sentimentale, 2014, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Rolando Ravello con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Pia Engleberth, Ennio Fantastichini.









Trama del Film: ​Roberto e Bea si incontrano davanti al portone della terapista che li ha in cura. Lui è cleptomane e autore di surreali e sfortunate favole nere, come "La foresta dei barboni assiderati" o "Alice nel paese dei terremotati". Lei fa l'insegnante elementare, è narcolettica, elegante e apparentemente svagata e, in seguito a forti shock emotivi, reagisce con improvvise quanto imprevedibili perdite di memoria...Vai alla trama del film Ti ricordi di me?

Le pagine della nostra vita

(sentimentale, 2004, durata: 121 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Nick Cassavetes con Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton.







Trama del Film: Negli anni '40, una ragazza arriva nella cittadina costiera di Seabrook, nel Nord Carolina, per trascorrervi l'estate con la sua famiglia. Ancora adolescente, Allie Hamilton incontra un ragazzo del posto, Noah Calhoun e immediatamente se ne innamora. Anche Noah sente che lui e Allie sono fatti per stare insieme. Benché lei provenga da una famiglia facoltosa e lui sia un semplice operaio, nel corso di una appassionata e spensierata estate del sud i due diventano inseparabili. Le circostanze - l'improvviso scoppio della seconda guerra mondiale - li dividono, ma entrambi continuano ad essere tormentati...Vai alla trama del film Le pagine della nostra vita

E venne il giorno

(thriller, fantascienza, 2008, durata: 91 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg, John Leguizamo, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez, Betty Buckley.









Trama del Film: Senza nessuno segno premonitore, l'inspiegabile fenomeno colpisce all'improvviso. In pochi minuti centinaia di persone muoiono in strane e terrificanti circostanze. Per l'insegnante di scienze che lavora in un liceo di Philadelphia Elliot Moore la preoccupazione principale è trovare un modo per fuggire a questo fenomeno misterioso e mortale...Vai alla trama del film E venne il giorno

Triage

(drammatico, 2008, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Danis Tanovic con Colin Farrell, Paz Vega, Christopher Lee, Kelly Reilly, Juliet Stevenson, Reece Ritchie, Jamie Sives.









Trama del Film: Un fotoreporter, Mark, che per 12 anni ha documentato guerre in tutto il mondo partecipa in qualità di corrispondente al conflitto serbo-bosniaco. Gli avvenimenti di cui è testimone cambieranno per sempre la percezione del suo lavoro...Vai alla trama del film Triage

Happy Few

(commedia, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Antony Cordier con Marina Foïs, Roschdy Zem, Élodie Bouchez, Nicolas Duvauchelle, Jean-François Stévenin, Alexia Strési.







Trama del Film: Rachel lavora in una di gioielleria. Quando incontra Vincent nel negozio, è immediatamente sedotta dalla sua schiettezza e decide di organizzare una cena a quattro con i rispettivi coniugi, Franck e Teri. Le due coppie hanno appena il tempo di diventare amiche che s'innamorano immediatamente...Vai alla trama del film Happy Few

Mia moglie per finta

(commedia, 2011, durata: 116 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Dennis Dugan con Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Jessica Andres, Bailee Madison, Nick Swardson.









Trama del Film: Per anni Patrick ha finto di essere sposato per non impegnarsi con le donne. Un giorno finalmente incontra la ragazza dei suoi sogni e si toglie la fede ma, quando lei nota il segno dell'abbronzatura che gli è rimasto sul dito, vuole incontrare l'ex moglie prima di andare avanti nella relazione...Vai alla trama del Mia moglie per finta

Altri film in onda stasera in tv

Caccia spietata in onda alle 21.00 su Iris

in onda alle 21.00 su Iris Come cani e gatti in onda alle 21.15 su Paramount Channel

in onda alle 21.15 su Paramount Channel Maschi contro Femmine in onda alle 21.20 su Nove

Che Programmi fanno Stasera in TV

La strada di casa

(Fiction) in onda alle 21.25 su Rai 1

Cast<_3a_ alessio="" _boni2c_="" lucrezia="" lante="" della="" _rovere2c_="" thomas="" _trabacchi2c_="" sergio="">







Cascina Morra non riceve più alcun credito dalle banche e Lorenzo comprende di non aver guidato bene l’azienda. Così Fausto riprende in mano la situazione cercando di salvarla dal fallimento. Le divergenze tra padre e figlio però continuano. Prima di procedere alla riorganizzazione della cascina inoltre, Fausto ha altro su cui fare chiarezza: la morte di Paolo Ghilardi, lui ricorda soltanto di aver scavato una buca la notte in cui ebbe l’incidente. Insieme a Elia ritorna quindi sul luogo…

CartaBianca

(Approfondimento) in onda alle 21.15 su Rai 3

Conduttore: Bianca Berlinguer







Tra i temi caldi trattati dal programma di Rai3 guidato da Bianca Berlinguer, troveremo: il tema dell’apertura della campagna elettorale e delle fake news ovvero la diffusione di notizie false per screditare l’avversario. Ad aprire la campagna del Movimento 5 Stelle è stato Luigi Di Maio che ha tracciato le linee guida che seguirà il suo partito su Facebook.

Le Iene Show

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Conduttori: Ilary Blasi con Teo Mammucari e la Gialappa's Band







Nell’appuntamento di oggi con le Iene, verrà trasmessa una nuova inchiesta sui presunti episodi di voto di scambio che sarebbero avvenuti nel corso delle recenti elezioni regionali in Sicilia, mentre Nadia Toffa torna a occuparsi del caso di Fabio Vettorel, il giovane italiano di Feltre arrestato ad Amburgo il 7 luglio scorso nel corso della manifestazione contro il G20.

Di Martedì

(Attualità) in onda alle 21.10 su La 7

Conduttore: Giovanni Floris







Torna l’appuntamento de La7 con Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris. Gli ospiti della puntata di oggi, 28 novembre, saranno la scrittrice Sveva Casati Modignani e il presidente della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca.

Riccanza

(Attualità) in onda alle 22.50 su MTV







Dopo il successo della prima stagione, trasmessa la scorsa primavera anche in Spagna, Riccanza si appresta a fare il bis. Il docu-reality dedicato ad una nuova generazioni di “ricchi” torna in onda su MTV.

