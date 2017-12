Stasera in TV Oggi Martedì 19 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ogni maledetto Natale, Quasi amici, I Puffi, La tigre e il dragone, Laguna Blu: Il risveglio, La neve nel cuore, Mia moglie è una strega

Ogni maledetto Natale

(commedia, 2014, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo con Alessandro Cattelan, Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Francesco Pannofino, Laura Morante.









Trama del Film: Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano però scatta il colpo di fulmine. C'è solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelerà un'insospettabile catastrofe...Vai alla trama del film Ogni maledetto Natale

Quasi amici

(commedia, 2011, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Olivier Nakache, Eric Toledano con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi.









Trama del Film: Quasi amici, ispirato ad una storia vera, racconta l'incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. Per dirla senza troppi giri di parole, la persona meno adatta per questo incarico...Vai alla trama del film Quasi amici

I Puffi

(animazione, commedia, 2011, durata: 103 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Raja Gosnell con Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara, Hank Azaria.









Trama del Film: Quando lo stregone cattivo Gargamella insegue i piccoli puffi blu fuori dal loro villaggio, dal loro mondo magico cadono nel nostro, trovandosi nel bel mezzo di Central Park a New York. I Puffi dovranno trovare il modo di ritornare al loro villaggio prima che Gargamella li catturi...Vai alla trama del film I Puffi

La tigre e il dragone

(azione, 2000, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film diAng Lee con Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Lung Sihung, Chang Pei-Pei, Li Fa Zeng.







Trama del Film: Tratto da un classico romanzo cinese il film è ambientato in una Cina del 19° secolo assai più immaginaria che reale in cui una storia sentimentale è innestata in un film di arti marziali. Quando il valoroso Li Mu Bai decide di consegnare la sua spada per ritirarsi a godere i suoi anni maturi accanto all'amata Yu Shu Lien, anch'essa esperta di arti marziali, la spada viene rubata e Li Mu Bai deve ritornare all'azione...Vai alla trama del film La tigre e il dragone

Laguna Blu: Il risveglio

(sentimentale, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Mikael Salomon con Indiana Evans, Brenton Thwaites, Denise Richards, Patrick St. Esprit, Frank John Hughes, Alix Elizabeth Gitter.









Trama del Film: Emmaline 'Emma' Robinson e Dean McMullen, due giovani studenti dalla vita liceale completamente opposta. Ma quando cadono entrambi in mare durante un viaggio in barca ai Caraibi e si rtirovano naufraghi su un'isola tropicale deserta, i due adolescenti si troveranno uniti in un modo che non avrebbero mai immaginato...Vai trama del film Laguna Blu: Il risveglio

La neve nel cuore

(commedia, sentimentale, 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Thomas Bezucha con Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Claire Danes, Rachel McAdams, Luke Wilson.







Trama del Film: Per le vacanze di Natale, il figlio più grande della famiglia Stone porta a casa la sua ragazza per farla conoscere ai genitori, ai fratelli e alle sorelle. Gli Stone - abbastanza bohemiens nello stile - accolgono la ragazza (una newyorkese molto tenace e ipercinetica) con un misto di imbarazzo, confusione e ostilità. Prima che la vacanza sia finita, alcuni rapporti andranno in pezzi...Vai alla trama del film La neve nel cuore

Mia moglie è una strega

(commedia, 1980, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Pipolo, Castellano con Eleonora Giorgi, Renato Pozzetto, Helmut Berger, Lia Tanzi, Renzo Rinaldi, John Stacy, Sonia Otero.







Trama del Film: Ad un sabba di streghe manca la tredicesima, Finnicella che, caduta nelle mani dell'Inquisizione, viene indotta a confessare dal card. Emilio Altieri. Bruciata sul rogo, Finnicella ottiene dal diavolo Asmodeo il permesso di rivivere ai nostri giorni. Avendo incontrato casualmente Emilio Altieri, Finnicella gli si mette alle costole e, lo costringe ad assumerla come segretaria. La streghetta tuttavia non riesce a strappare l'Altieri da Tania Grisanti; la ex sposa di Roberto, ora sua fidanzata...Vai alla trama del film Mia moglie è una strega

Altri film in onda stasera in tv

Servizio in camera in onda alle 21.15 su Rai 5

in onda alle 21.15 su Rai 5 L'albero degli impiccati in onda alle 21.00 su Iris

in onda alle 21.00 su Iris Anastasia in onda alle 21.15 su Paramount Channel

in onda alle 21.15 su Paramount Channel Alien³ in onda alle 21.00 su Rai 4

in onda alle 21.00 su Rai 4 28 Settimane dopo alle 21.15 su Spike

Che Programmi fanno Stasera in TV

Scomparsa

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1







Una finale ricco di soprese ci attende stasera, 19 dicembre alle 21:25 su Raiuno, con l'ultima puntata di Scomparsa. La fiction con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno volge al termine risolvendo il mistero della sparizione di Camilla e rivelando nuove sconcertanti verità.

CartaBianca

(Approfondimento) in onda alle 21.15 su Rai 3

Conduttore: Bianca Berlinguer







CartaBianca con Bianca Berlinguer, tornerà con importanti novità e nuovi protagonisti: Flavio Insinna a cui ogni settimana verrà affidato un racconto che vedrà in primo piano dei fatti di cronaca e Geppi Cucciari, non mancherà la copertina di Gene Gnocchi, oltre alla brillante presenza del duo comico Luca e Paolo.

Tim Cup - Napoli Vs Udinese

(Calcio) in onda alle 20.50 su Rai 2







Reduce dal successo “storico” contro il Perugia per 8-3 allo stadio Friuli, l'Udinese sfida il Napoli nella gara valevole per gli ottavi di finale della Tim Cup. Al San Paolo fischio d'inizio previsto alle ore 21.

Di Martedì

(Attualità) in onda alle 21.10 su La 7

Conduttore: Giovanni Floris







Tra gli ospiti della puntata di oggi, 19 dicembre 2017, a Di Martedì: la giornalista e scrittrice canadese Naomi Klein, divenuta famosa in tutto il mondo con il saggio "No logo" e l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Per i telespettatori amanti della musica una sorpresa del trombettista Fabrizio Bosso. Appuntamento domani sera alle 21.10 su La7 e in streaming

Riccanza

(Attualità) in onda alle 22.50 su MTV







Come abbiamo visto nella scorsa puntata il re dei nati con la camicia Tommaso Zorzi è volato sulle colline astigiane, dove si trovano le vigne di Santero per scegliere una bottiglia firmata Riccanza!

