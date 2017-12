Stasera in TV Oggi Martedì 12 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 40 carati, The Blind Side, Giù per il tubo, Oggi è già domani, Le streghe son tornate, Smetto quando voglio, Il paradiso all'improvviso, 10 regole per fare innamorare.

40 carati

(thriller, 2012, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Asger Leth con Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Ed Harris, Kyra Sedgwick, Anthony Mackie, Edward Burns.









Trama del Film: 40 Carati vede protagonista Nick Cassidy, un tempo un poliziotto onesto. Ora si trova in prigione per un crimine che non ha commesso. Disperato, approfitta della prima occasione presentatagli per evadere. Dopo alcune ore viene ritrovato pulito e sbarbato, in un completo costoso, sul bordo di un cornicione di New York City. Mentre sotto comincia a formarsi una calca di curiosi...Vai alla trama del film 40 carati

The Blind Side

(drammatico, 2009, durata: 129 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di John Lee Hancock con Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim McGraw, Rhoda Griffis, Quinton Aaron, Ray McKinnon, Lily Collins, Jae Head.







Trama del Film: Il film racconta la vera storia di Michael Oher, un ragazzo che ha debuttato nel 2009 nella NFL (il campionato americano di Football) e che è riuscito grazie ad una famiglia adottiva e alla passione per lo sport a superare un'infanzia e un'adolescenza difficili – e a lungo vissute letteralmente per la strada – per via della tossicodipendenza della madre...Vai alla trama del film The Blind Side

Giù per il tubo

(animazione, 2006, durata: 86 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di David Bowers, Sam Fell sceneggiatura di Dick Clement, Ian La Frenais.







Trama del Film: Roddy è un topo dell'alta societa' londinese che vive un'esistenza pacifica nel lussuoso appartamento dei suoi padroni. Quando un ratto di fogna di nome Syd esce dalle tubature, Roddy cerchera' di rimandarlo nel posto da cui e' venuto... finendo pero' col cadere nello sciacquone del water...Vai alla trama del film Giù per il tubo

Oggi è già domani

(drammatico, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Joel Hopkins con Dustin Hoffman, Emma Thompson, Kathy Baker, James Brolin, Richard Schiff, Michael Landes.







Trama del Film: Un uomo non troppo fortunato arriva a Londra per il matrimonio della figlia. Durante il suo soggiorno nella capitale inglese incontra una donna totalmente diversa da lui...Vai alla trama del film Oggi è già domani

Le streghe son tornate

(commedia, horror, 2013, durata: 104 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Alex de la Iglesia con Javier Botet, Mario Casas, Santiago Segura, Carolina Bang, Carmen Maura, Hugo Silva, Carlos Areces.









Trama del Film: Quando il tuo matrimonio ti ha portato sull'orlo di una crisi di nervi e ti ha prosciugato il conto, è tempo di rapinare un compro oro. Questa è l'ultima spiaggia per un gruppo di disperati, capitanati da José, padre divorziato. Gli improvvisati ladri riescono ad uscire dal negozio con una borsa contenente 25000 fedi nuziali e fermano un taxi per scappare...Vai trama del film Le streghe son tornate

Smetto quando voglio

(commedia, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti.









Trama del Film: Pietro Zinni, trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste...Vai alla trama del film Smetto quando voglio

Il paradiso all'improvviso

(commedia, 2003, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Gea Martire.









Trama del Film: Lorenzo è l'uomo più single della terra. Ogni mattina quando si sveglia è felice di andare in bagno e trovare solo un accappatoio e uno spazzolino da denti. Ha una ditta di "Pioggia, Neve e Grandine": realizza per il teatro, il cinema e la televisione gli effetti speciali. La sua collaboratrice da tanti anni è Nina, figlia di un grande tenore lavora con gli effetti speciali da quando aveva tredici anni...Vai alla trama del film Il paradiso all'improvviso

10 regole per fare innamorare

(commedia, 2012, durata: 96 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Cristiano Bortone con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, Giulio Berruti, Pietro Masotti, Fatima Trotta.









Trama del Film: Marco è uno studente universitario fuori sede. Il padre Renato, chirurgo estetico di successo e donnaiolo indefesso, lo ha sempre investito di mille aspettative, quasi lui dovesse essere il figlio perfetto. Ma la realtà è un'altra: Marco è un ragazzo timido e impacciato. Per questo continua a fingere con la famiglia di essere un brillante studente di astrofisica mentre ha solo un semplice lavoro part-time in un asilo. Quando Marco si innamora di Stefania, una stupenda quanto irraggiungibile studentessa di letteratura francese, le cose cambiano...Vai alla trama del film di 10 regole per fare innamorare

Altri film in onda stasera in tv

Professione inventore in onda alle 21.00 su Cine Sony

in onda alle 21.00 su Cine Sony Cimarron in onda alle 21.00 su Iris

Che Programmi fanno Stasera in TV

La strada di casa

(Fiction) in onda alle 21.25 su Rai 1

Cast: Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini







Fausto Morra, dopo essere uscito da un coma di cinque anni, vuole dare nuova linfa alla sua azienda e a sostenerlo c'è tutta la sua famiglia. A tormentare però l'uomo sono i ricordi che riaffiorano dal passato, che lo guideranno fino alla palude dove pensa di aver gettato il cadavere del veterinario dell’Asl Paolo Ghilardi. intanto Ernesto Baldoni continua ad indagare per incastrarlo e Fausto medita di costituirsi…

CartaBianca

(Approfondimento) in onda alle 21.15 su Rai 3

Conduttore: Bianca Berlinguer







Il programma di Rai3 guidato da Bianca Berlinguer, parlerà di violenza sulle donne. Bianca Berlinguer, infatti, ospiterà nuovamente Asia Argento che, nei mesi scorsi, ha denunciato le violenze subite da Weinstein.

Tim Cup - Inter Vs Pordenone

(Calcio) in onda alle 20.50 su Rai 2







Inizia l'avventura dell'Inter di Luciano Spalletti nella TIM Cup 2017-2018. Il primo avversario dei nerazzurri sarà il Pordenone, vittorioso 2-1 contro il Cagliari nel quarto turno: il match, valido per gli ottavi di finale, è in programma allo stadio "Giuseppe Meazza" alle ore 21.05.

Di Martedì

(Attualità) in onda alle 21.10 su La 7

Conduttore: Giovanni Floris







Torna l’appuntamento de La7 con Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti di oggi, 12 dicembre, la pedagogista dell'Università di Bologna, Maria Grazia Contini e l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Riccanza

(Attualità) in onda alle 22.50 su MTV







E’ partita la seconda edizione di Riccanza e abbiamo ritrovato i volti ormai familiari di alcuni dei ricchi rampolli che saranno protagonisti anche di questa nuova stagione: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Farid Shirvani e Anna Fongaro. Al quartetto si aggiungeranno Matteo Cesari, Alex Diana e Jessica Haile Selassie.

Tutti i Film e Programmi di Stasera in TV