Stasera in TV Oggi Lunedì 4 Dicembre: Film e Programmi

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Io sono leggenda, Little Boy, Quella sera dorata, Il club degli imperatori, La rosa bianca - Sophie Scholl, Matrix Reloaded, Draft Day, Babadook.

Io sono leggenda

(fantascienza, 2007, durata: 101 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Francis Lawrence con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok.









Trama del Film: In seguito ad un terribile virus che ha contagiato l'intero pianeta, il brillante scienziato Robert Neville è l'ultimo uomo rimasto sulla Terra. Ma non è solo. Il virus infatti non ha ucciso la popolazione del pianeta, ma la ha trasformata in terribili mutanti simili ai vampiri, che si muovono solo di notte. Da più di tre anni Robert cerca di mettersi in contatto con altri sopravvissuti...Vai alla trama del film Io sono leggenda

Little Boy

(commedia, drammatico, 2015, durata: 106 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Alejandro Gomez Monteverde con Kevin James, Ted Levine, Emily Watson, Michael Rapaport, Abraham Benrubi, Tom Wilkinson.







Trama del Film: Sullo sfondo delle ostilità tra americani e giapponesi durante la Seconda guerra mondiale, nasce la sincera amicizia tra un anziano orientale e un ragazzino innocente che non conosce pregiudizi. Nella cittadina costiera di O'Hare, in California, un bambino di otto anni di nome Pepper Flynt Busbee viene soprannominato "Little Boy" per la sua bassa statura...Vai trama del film Little Boy

Quella sera dorata

(drammatico, 2009, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di James Ivory con Anthony Hopkins, Omar Metwally, Laura Linney, Charlotte Gainsbourg, Hiroyuki Sanada, Norma Aleandro.









Trama del Film: ​Omar Razaghi è uno studente di origini iraniane diplomatosi all'università del Colorado al quale viene assegnata un borsa di studio per scrivere la biografia ufficiale dell'autore scomparso latino-americano Jules Gund. Ma, a sorpresa, la Fondazione Gund nega a Omar l'autorizzazione alle ricerche...Vai alla trama del film Quella sera dorata

Il club degli imperatori

(drammatico, 2002, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Michael Hoffman con Kevin Kline, Emile Hirsch, Embeth Davidtz, Rob Morrow, Edward Herrmann, Harris Yulin, Paul Dano.







Trama del Film: Scuola San Benedict, West Virginia. Nella classe di William Hundert, docente di storia latina e greca, arriva Sedgewick Bell, un giovane espansivo ma insofferente. Hundert fatica a contenerne gli eccessi, parla con il padre di lui, senatore dello Stato, ma non ottiene risultati positivi. Il momento centrale dell'attività didattica è il titolo di Giulio Cesare, assegnato a chi dimostra migliori conoscenze della storia antica classica...Vai trama del film Il club degli imperatori

La rosa bianca - Sophie Scholl

(biografico, 2005, durata: 117 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Marc Rothemund con Julia Jentsch, Gerald Alexander Held, Fabian Hinrichs, Johanna Gastdorf, André Hennicke, Florian Stetter.







Trama del Film: Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l'Europa, un gruppo di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo e alla sua disumana macchina da guerra. Nasce così la "Rosa Bianca", un movimento di resistenza al Terzo Reich. Sophie Scholl è l'unica donna che si unisce al gruppo, una ragazza come tante, che il tempo matura in una combattente audace ed impegnata...Vai alla trama del film La rosa bianca - Sophie Scholl

Matrix Reloaded

(fantascienza, 2003, durata: 137 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci.









Trama del Film: Thomas "Neo" Anderson ha preso una decisione carica di conseguenze quando ha scelto di porre la domanda che Morpheus e Trinity hanno già posto prima di lui. Cercare e accettare la verità. Liberare la mente da Matrix. Ora, nel secondo capitolo della trilogia di Matrix, Neo controlla perfettamente i suoi straordinari poteri e Zion è assediata dall'Esercito delle Macchine...Vai alla trama del film Matrix Reloaded

Draft Day

(drammatico, 2014, durata: 113 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Ivan Reitman con Kevin Costner, Jennifer Garner, Tom Welling, Terry Crews.









Trama del Film: Il film è incentrato sul manager dei Cleveland Browns squadra di football in difficoltà, che cerca di assicurarsi il miglior giocatore sul mercato nel giorno del reclutamento...Vai alla trama del film Draft Day

Babadook

(horror, 2015, durata: 93 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Jennifer Kent con Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West, Benjamin Winspear.









Trama del Film: Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia è ancora in lutto. Lotta per dare un'educazione al figlio ribelle di 6 anni, Samuel, un figlio che non riesce proprio ad amare. I sogni di Samuel sono tormentati da un mostro che crede sia venuto per ucciderli entrambi. Quando l'inquietante libro di fiabe Babadook arriva in casa, Samuel è convinto che il Babadook sia la creatura che ha sempre sognato...Vai alla trama del film Babadook

Scomparsa

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1







Nora non trova pace da quando è scomparsa Camilla e si reca a Roma per incontrare Enrico, il padre naturale della ragazza, che ignora di avere una figlia. Dopo sedici anni di silenzio, gli racconterà tutta la verità e lo informerà anche della scomparsa della ragazza. Una tragica notizia, nel frattempo, sta per sconvolgere la cittadina marchigiana.

Report

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai3

Conduttore: Sigfrido Ranucci







Stasera 21.10 a Report su Rai3 "A.A.A. Italia vendesi" di Giovanna Boursier. All'Ilva di Taranto arrivano gli indiani di Mittal. Le trattative con i sindacati sono in corso, ma anche i ricorsi al Tar, e c'è il rischio che salti tutto. Intanto l'alta moda e il lusso vanno ai francesi, la Costa Smeralda al Qatar e Vivendi, con appena il 23,9%, controlla Telecom.

Grande Fratello Vip

(Reality) in onda alle 21.10 su Canale 5

Conduttore: Ilary Blasi







Gran finale stasera per la seconda edizione del Grande Fratello Vip. A contendersi la vittoria finale sono rimasti Giulia De Lellis, Ivana Mrazova, Daniele Bossari e Aida Yespica e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Luca Onestini e Raffaello Tonon.

Che fuori tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 23.20 su Rai 1

Conduttori: Massimo Gramellini e Fabio Fazio







Puntata del lunedì del "Che tempo che fa". Al tavolo, insieme a Fazio e a Fabio De Luigi, Bruno Vespa, l’attore Rocco Papaleo, regia di Alessandro Gassmann, la ex campionessa di nuoto e giornalista Novella Calligaris, la Cristina D’Avena, Antonella Elia e il senatore di Forza Italia Antonio Razzi.