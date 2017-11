Stasera in TV Oggi Lunedì 27 Novembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 300, Il vizietto II, Albert Nobbs, Moonlight Mile - Voglia di ricominciare, Matrix, Jerry Maguire, Chissà perché... capitano tutte a me.

300

(azione, avventura, 2006, durata: 117 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender, Vincent Regan.









Trama del Film: Tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller, racconta la battaglia delle Termopili del 480 a.c. in cui il re Leonida e i suoi trecento soldati spartani, combatterono fino alla morte contro il re persiano...Vai alla trama del film 300

Il vizietto II

(commedia, 1980, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Edouard Molinaro con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Marcel Bozzuffi, Michel Galabru, Paola Borboni, Benny Luke, Giorgio Cerioni.







Trama del Film: L'italiano Renato Baldi e il francese Albin vivono "more uxorio" in un appartamento dell'hotel des Lys di Nizza dove Renato possiede un locale - "La Cage aux Folies" - in cui Albin si esibisce come "travestito" in spettacoli di varietà. Proprio mentre la coppia sta attraversando un momento burrascoso per il fatto che Renato, per non lasciare tutto lo spettacolo sulle spalle di Albin, vorrebbe fiancheggiarlo a Caramel, un agente segreto...Vai trama del film Il vizietto II

Albert Nobbs

(drammatico, 2011, durata: 113 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Rodrigo Garcia con Glenn Close, Mia Wasikowska, Aaron Taylor-Johnson, Jonathan Rhys Meyers, Brendan Gleeson.









Trama del Film: ​Albert Nobbs è un timido e introverso maggiordomo interpretato da Glenn Close. Figlia illegittima di genitori di cui non conosce l'identità, si è travestita da uomo per poter lavorare e sopravvivere nell'Irlanda del XIX secolo...Vai alla trama del film Albert Nobbs

Moonlight Mile - Voglia di ricominciare

(drammatico, 2002, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Brad Silberling con Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Holly Hunter, Ellen Pompeo, Dabney Coleman.







Trama del Film: Storia emozionante ricca di onestà disarmante e umorismo inaspettato. Una storia sulla presa di coscienza nei confronti della vita, il lasciarsi andare e la scoperta che l'amore può arrivare nel modo più inusuale...Vai alla trama del film Moonlight Mile - Voglia di ricominciare

Matrix

(fantascienza, 1999, durata: 136 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga.









Trama del Film: Un hacker di nome Neo, grazie all'aiuto del misterioso Morpheus, scopre che quella per lui è la "realtà" non è altro che un facciata, un mondo virtuale creato dal super computer Matrix per controllare gli esseri umani...Vai alla trama del film Matrix

Jerry Maguire

(commedia, 1996, durata: 135 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Cameron Crowe con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O'Connell, Jeremy Suarez.







Trama del Film: Jerry Maguire è uno dei più brillanti agenti della Sports Management International, che ha sotto contratto grandi stelle dello sport americano. Fidanzato con la giornalista d'assalto Avery Bishop, vede tutto in funzione dell'ambizione e del guadagno. Un giorno, in occasione di una convention della società, prepara di getto, nell'arco di una notte, una relazione sul lavoro futuro che prevede la riduzione del numero dei clienti a vantaggio di una miglior attenzione a ciascuno di essi...Vai alla trama del film Jerry Maguire

Chissà perché... capitano tutte a me

(commedia, fantascienza, 1980, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Michele Lupo con Bud Spencer, Ferruccio Amendola, John Bartha, Giancarlo Bastianoni, Paolo Figlia, Lorenzo Fineschi.







Trama del Film: Il colossale sceriffo ed il suo piccolo aiutante alieno H725 incontrano un gruppo di alieni che intendono colonizzare la terra ...Vai alla trama del film Chissà perché...capitano tutte a me

Altri film in onda stasera in tv

Che Programmi fanno Stasera in TV

Scomparsa

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1







Le indagini per ritrovare le due ragazze conducono a Riccardo Trasimeni, il padre di Arturo, il fidanzato di Camilla. Anche Nora sospetta di lui, in passato infatti, nella sua veste di psichiatra infantile, fece togliere a Riccardo Tersini la patria potestà sul figlio Arturo per maltrattamenti. E’ plausibile quindi che l’uomo voglia vendicarsi.

Report

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai3

Conduttore: Sigfrido Ranucci







Parliamo di Europa, l’area più ricca del mondo. Insieme, i paesi europei potrebbero andare ben oltre l’unione monetaria, competendo con chiunque su democrazia ed economia. Ma non è così. Una staffetta tra Paolo Mondani e Michele Buono: la diagnosi e la cura. Perché l’Europa langue? E come potrebbe risollevarsi?

Grande Fratello Vip

(Reality) in onda alle 21.10 su Canale 5

Conduttore: Ilary Blasi







Stasera lunedì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la semifinale della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico dovrà decretare gli altri finalisti che si aggiungeranno così a Giulia De Lellis, Aida Yespica e Daniele Bossari. A sorpresa inoltre, Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa per riabbracciare Ignazio Moser.

Che fuori tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 23.20 su Rai 1

Conduttori: Massimo Gramellini e Fabio Fazio







Puntata del lunedì del "Che tempo che fa". Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzeranno insieme i fatti d'attualità mescolando informazione e intrattenimento con ospiti, in studio o in collegamento. Ospiti di stasera: Francesco Moser, Albano, Philippe Daverio, Francesca Michelin, Giuseppe Vessicchio, Valentina Bellè

