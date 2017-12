Stasera in TV Oggi Giovedì 7 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Imitation Game, La cena di Natale, Alla ricerca di Nemo, Un'estate in Provenza, Prospettive di un delitto, Oliver Twist, Snitch - L'infiltrato

The Imitation Game

(biografico, thriller, 2014, durata: 114 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear.









Trama del Film: Durante l'inverno del 1952, le autorità britanniche entrarono nella casa del matematico, criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare su una segnalazione di furto con scasso. Finirono invece per arrestare lo stesso Turing con l'accusa di "atti osceni", incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità...Vai trama del film The Imitation Game

La cena di Natale

(commedia, 2016, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone, Antonella Attili, Eugenio Franceschini.









Trama del Film: Una Vigilia magica, con la presenza silenziosa e speciale della neve che imbianca la splendida Polignano a mare, dove tutti però sono più agitati del solito. La più sconvolta è Matilde che riceve un anello con smeraldo da Don Mimì, suo marito, "colpevole" di averla troppo trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande casa, soprannominata con modestia il "Petruzzelli", in cui ci si muove con l'ascensore e dove troneggia un albero di Natale alto quattro metri. L'obiettivo di Matilde è chiaro: sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito...Vai alla trama del film La cena di Natale

Alla ricerca di Nemo

(commedia, animazione, 2003, durata: 106 Min) in onda alle 21.30 su Rai 2

Un film di Lee Unkrich, Andrew Stanton con le voci italiane di Luca Zingaretti, Carla Signoris, Alex Polidori, Angelo Nicotra, Massimo Corvo.









Trama del Film: La vita sulla Grande Barriera Corallina è piena di pericoli quando sei un piccolo pesce pagliaccio e sei la fonte delle continue paure e ansie del tuo papà. Protagonisti di questa incredibile storia sono proprio due pesci, Nemo e il suo papà Marlin, deciso a fare di tutto pur di proteggerlo. Quando per Nemo arriva il momento di lasciare il suo rifugio sicuro nell'anemone di mare per il primo giorno di scuola, Marlin lo accompagna preoccupato...Vai trama del film Alla ricerca di Nemo

Un'estate in Provenza

(commedia, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di James Ivory con Jean Reno, Anna Galiena, Aure Atika, Jean-Michel Noirey, Charlotte de Turckheim









Trama del Film: ​Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Léa, Adrien e il fratellino Théo, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre...Vai alla trama del film Un'estate in Provenza

Prospettive di un delitto

(thriller, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Pete Travis con Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Edgar Ramirez,









Trama del Film: Durante un discorso a Madrid, il Presidente degli Stati Uniti è vittima di un attentato e contemporaneamente una bomba uccide decine di persone. L'attentato viene visto da diverse prospettive, incluse quelle degli agenti segreti e degli attentatori stessi...Vai alla trama del film Prospettive di un delitto

Oliver Twist

(drammatico, 2005, durata: 130 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Roman Polanski con Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Leanne Rowe, Lewis Chase, Edward Hardwicke, Jeremy Swift.









Trama del Film: In una notte di tempesta, una giovane donna sconosciuta mette al mondo un bimbo in un ospizio e muore. Allevato con molti altri trovatelli, il piccolo, cui è stato imposto il nome di Oliver Twist, viene messo a lavorare presso un fabbricante di bare. Maltrattato e percosso, Oliver scappa, a piedi, a Londra. Qui incontra altri ragazzi...Vai alla trama del film Oliver Twist

Snitch - L'infiltrato

(azione, thriller, 2013, durata: 112 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Rafi Gavron, Jon Bernthal, Nadine Velazquez.









Trama del Film: John Matthews è un uomo d'affari. Rimane sconvolto quando il figlio adolescente Jason viene arrestato e condannato a 10 anni di carcere dopo aver ricevuto da un amico un pacchetto che, a sua insaputa, conteneva della droga.Dopo che Jason ha rifiutato l'offerta del procuratore Joanne Keegan di fornire prove contro qualcun atro in cambio di una riduzione della pena, John chiede alla donna di essere infiltrato al posto del figlio in mezzo ai trafficanti di droga...Vai alla trama del film Snitch - L'infiltrato

Altri film in onda stasera in tv

Lo smoking in onda alle 21.15 su Spike

in onda alle 21.15 su Spike Betty Love alle 21.05 su Cine Sony

Che Programmi fanno Stasera in TV

Le tre rose di Eva 4

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Anna Safroncick, Roberto Farnesi, Luca Capuano, Giorgia Wurth, Karin Proia, Licia Nunez, Rocco Giusti, Victoria Larchenko, Luca Ward.







Alessandro sembra colpevole per il tentato omicidio di Fiamma, a confermare questa tesi ci sono dei segni sul suo pick - up e l’ennesima confessione di Tessa. È Aurora però ad accusarlo definitivamente e a portarlo in carcere non solo per Fiamma, ma anche per l’omicidio di Ivani Astori…

Colorado

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Condotto da: Paolo Ruffini, Federica Nargi, Gianluca Fubelli







Ospite della puntata Thomas, il giovanissimo cantante scoperto ad Amici 16, con il suo nuovo singolo Il sole alla finestra. Tra i comici incontreremo Herbert Cioffi con il suo cinico blogger e critico televisivo Gino Boscaglia. Sul palco Herbert Ballerina, che riflette sul calcio, sulle stranezze nell’abbigliamento e sui medici, e Davide Spadolà con un monologo che affronterà lo spinoso argomento degli “ex”.

Piazza Pulita

(Attualità) in onda alle 21.10 su La7

Condotto da: Corrado Formigli







Le case popolari a Roma tra scrocconi, abusivi e persone costrette a vivere in strutture fatiscenti. Questo il tema che verrà affrontato nella puntata di stasera di Ne parliamo stasera di Piazzapulita con il sindaco di Roma Virginia Raggi.

UEFA Europa League – Waregem Vs Lazio

(Calcio) in onda alle 21.00 su Tv8







Poco più di un allenamento, per la Lazio, l'impegno in trasferta sul campo dello Zulte Waregem. I biancocelesti sono già certi del primo posto nel raggruppamento, con conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League, mentre i belgi non possono migliorare la propria terza posizione.

X Factor

(Show) in onda alle 21.15 su Sky Uno

Condotto da: Alessandro Cattelan







Stasera Giovedì 7 dicembre alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno va in onda la semifinale che vede sfidarsi i cinque finalisti Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Ros, i Måneskin e Samuel Storm. I posti per la finale sono soltanto quattro…

Maurizio Costanzo Show

(Talk Show) in onda alle 23.35 su Canale 5

Condotto da: Maurizio Costanzo







Quinto appuntamento della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Sul palco Ignazio Moser, accompagnato da suo padre Ignazio. Sempre dalla casa del GF Vip il paroliere musicale, Cristiano Malgioglio; con loro una coppia di attori e comici Tullio Solenghi e Massimo Lopez, l’atleta paralimpica Giusy Versace, il cantante dei record Riky e il comico Andrea Pucci, Iva Zanicchi, l’Onorevole Ileana Argentin, Alessia Fabiani, Dario Bandiera e Barbara Benedettelli.

