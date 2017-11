Stasera in TV Oggi Giovedì 30 Novembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sicario, The Transporter, Come farsi lasciare in 10 giorni, Il rito, Matrimonio all'italiana, Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line, Gran Torino.

Sicario

(drammatico, thriller, 2015, durata: 121 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo.









Trama del Film: Al confine tra Stati Uniti e Messico, in una zona dove non esiste la legge, Kate, un'agente dell'FBI idealista è arruolata da un agente del governo in una task force d'elite impegnata nella sempre più difficile guerra al traffico di droga. Guidati da un consulente dal passato discutibile, la squadra parte per una missione segreta...Vai alla trama del film Sicario

The Transporter

(azione, 2003, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Louis Leterrier, Corey Yuen con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin.







Trama del Film: Frank Martin, un ex-agente delle Forze Speciali, vive quella che sembra un'esistenza tranquilla sulla costa francese del Mediterraneo, salvo le sue occasionali missioni da "trasportatore" mercenario, in grado di spostare carichi - umani o meno - da un luogo all'altro. Senza domande. Per portare a termine, sulla sua Mercedes modificata, i suoi incarichi, sempre misteriosi e talvolta pericolosi, Frank segue una serie di regole molto rigide...Vai trama del film The Transporter

Come farsi lasciare in 10 giorni

(commedia, 2003, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow.







Trama del Film: Da un lato Andy, giornalista di un periodico femminile, stimolata dai pianti di una collega 'mollata' dal fidanzato, si dice pronta a trovare un uomo, sedurlo e poi lasciarlo entro dieci giorni: e a scrivere tutto in una serie di articoli, che la direttrice Lena approva immediatamente. Dall'altro Benjamin, pubblicitario, convinto di essere stato defraudato di una sua idea, chiede che gli venga assegnata di nuovo la presentazione di una campagna per i gioielli: in cambio dimostrerà che in dieci giorni è in grado di trovare una donna, affascinarla e farla dichiarare innamorata di lui...Vai alla trama del film Come farsi lasciare in 10 giorni

Il rito

(horror, 2011, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Mikael Håfström con Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby Jones, Maria Grazia Cucinotta.









Trama del Film: E' la storia di un giovane seminarista americano che studia per diventare prete. In balia del credere o non credere, trova la sua occasione per dimostrare la propria fede quando dal Vaticano viene incaricato di seguire un presunto caso di possessione...Vai alla trama del film Il rito

Matrimonio all'italiana

(commedia, drammatico, 1964, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo, Vito Morriconi.







Trama del Film: Dopo essere stata per molti anni la domestica e l'amante di Domenico Soriano, Filomena si finge in punto di morte per farsi sposare. Ma l'uomo scopre l'inganno ed è risoluto a sciogliere il matrimonio...Vai alla trama del film Matrimonio all'italiana

Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line

(drammatico, biografico, 2005, durata: 135 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di James Mangold con Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby Lynne, Dan Beene.







Trama del Film: La storia del giovane Johnny Cash e del suo turbolento rapporto d'amore con June Carter Cash. La storia ha inizio in Arkansas durante l'epoca della Depressione e mostra le origini del suono di Cash, quando era ancora semplicemente il figlio di un mezzadro, passando poi attraverso i suoi tour scatenati con pionieri del rock and roll...Vai alla trama del film Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line

Gran Torino

(drammatico, 2008, durata: 116 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Geraldine Hughes, Brian Haley, Brian Howe.









Trama del Film: Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea, dal carattere burbero e spavaldo, con una grande passione per la sua Ford Torino, modello classico del 1972, custodita in garage. Walt si trova a fare i conti con un mondo in continuo mutamento, costretto dai suoi vicini di casa che sono emigranti a confrontarsi con i suoi pregiudizi in lui ben radicati....Vai alla trama del Gran Torino

Altri film in onda stasera in tv

Che Programmi fanno Stasera in TV

Sirene

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

Cast: Valentina Bellè, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Luca Argentero, Denise Tantucci, Massimiliano Gallo, Michele Morrone, Monica Nappo, Rosy Franzese, Teresa Saponangelo, Andrea Lia Domizio, Lorena Cacciatore, Vincenzo Crea, Yari Gugliucci, Fabrizia Sacchi







Le sirene sono tornate in mare per sfuggire a Stefania Maldini. Ma a tutte loro manca la terraferma e una vita più eccitante. Intanto anche Salvatore non sembra felice, continua a pensare a Yara, lei invece ha ormai accettato il suo destino: stare con Ares per procreare e garantire il perpetuarsi della specie. Ma le cose presto si capovolgeranno, Stefania Maldini riuscirà infatti a catturare Irene e Yara. Inizierà quindi una corsa contro il tempo da parte di tutti gli umani che le conoscono per riuscire a salvarle.

Nemo - nessuno escluso

(Attualità) in onda alle 21.20 su Rai 2

Condotto da: Valentina Petrini, Enrico Lucci







Torna il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, ospiti in studio saranno Gianmarco Tognazzi e la scrittrice Barbara Alberti. Si parlerà ancora di Ostia ed emergenza criminalità con l’intervento di Sandro Ruotolo. Enrico Lucci si dedicherà invece al ritorno in campo di Silvio Berlusconi.

Le tre rose di Eva 4

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Anna Safroncick, Roberto Farnesi, Luca Capuano, Giorgia Wurth, Karin Proia, Licia Nunez, Rocco Giusti, Victoria Larchenko, Luca Ward.







Aurora, in una fase delicata della sua vita, inizia a guardare Fabio con interesse e cede al suo corteggiamento. Alessandro comprende che è il momento allontanarsi, ma prima sfida Fabio ad una sorta di duello. Tessa viene a sapere che le sorelle hanno tenuto nascosti dei segreti che le riguardano e la delusione è così grande da voler chiudere i ponti con entrambe.

Colorado

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Condotto da: Paolo Ruffini, Federica Nargi, Gianluca Fubelli







Torna oggi, giovedì 30 novembre 2017, in prima serata su Italia 1 l'appuntamento con la 19esima edizione di Colorado. Tra le esibizioni della serata spiccano quelle di Leonardo Manara con il personaggio di Sprecacenere Donato; Ippolita Baldini la milanesissima Lucy; i Pantellas con la guerra generazionale tra 20enni e 30enni e Peppe Iodice e le sue preghiere.

Piazza Pulita

(Attualità) in onda alle 21.10 su La7

Condotto da: Corrado Formigli







Il ritorno di Berlusconi e le strategie del centrodestra. La medicina alternativa. Dopo vaccini, tumori e alimentazione, continua il filone di indagine sui nuovi stregoni: cosa si nasconde dietro il business dell’omeopatia? Questi alcuni dei temi al centro della puntata di Piazzapulita di stasera.

X Factor

(Show) in onda alle 21.15 su Sky Uno

Condotto da: Alessandro Cattelan







Ad un passo dalla finale, fissata per i 14 dicembre, i sette concorrenti affronteranno una nuova sfida dopo quella degli inediti. Ospite della serata Noel Gallagher fresco del singolo Holy Mountain che presenta l’album Who Built The Moon? uscito il 24 Novembre.

Maurizio Costanzo Show

(Talk Show) in onda alle 23.35 su Canale 5

Condotto da: Maurizio Costanzo







Sul palco del Maurizio Costanzo Show: i fratelli Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez con la loro esperienza da poco conclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, mentre la sorella maggiore, fresca di rottura con Andrea Iannone, si concederà un tango con il padrone di casa.

Tutti i Film e Programmi di Stasera in TV