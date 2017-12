Stasera in TV Oggi Giovedì 14 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Son of a Gun, Tutti dicono I Love You, The Breed - La razza del male, Invasion, The Factory

Son of a Gun

(azione, drammatico, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 Rai 3

Un film di Julius Avery con Brenton Thwaites, Ewan McGregor, Alicia Vikander, Matt Nable, Damon Herriman.









Trama del Film: Finito in carcere all'età di 19 anni per un piccolo reato, il giovane JR impara presto la dura realtà della vita in prigione. Un mondo nel quale avere la giusta protezione è d'importanza vitale, nel senso letterale del termine. JR si ritrova così sotto l'occhio vigile del più noto criminale d'Australia, Brendan Lynch. Ma la sua protezione ha un prezzo:..Vai alla trama del film Son of a Gun

Tutti dicono I Love You

(commedia, 1996, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Woody Allen con Woody Allen, Alan Alda, Drew Barrymore, Lukas Haas, Goldie Hawn, Gaby Hoffman, Edward Norton, Julia Roberts, Natalie Portman.







Trama del Film: A New York, nella zona più esclusiva di Manhattan, vivono Bob e Steffi, ricchi, democratici e dediti ad una intensa vita sociale. Entrambi divorziati, lui si è portato i due figli del precedente matrimonio, un maschio e una femmina, lei ha con sé la figlia del precedente marito, insieme hanno avuto due figlie. Di questa famiglia mista fa parte anche Joe, il primo marito di Steffi, intellettuale e scrittore, che dopo la separazione non riesce a trovare un legame stabile e di queste sue difficoltà rende partecipi la ex moglie e il suo nuovo marito...Vai alla trama del film Tutti dicono I Love You

The Breed - La razza del male

(horror, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Nicholas Mastandrea con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning, Hill Harper.







Trama del Film: Cinque compagni di college sono costretti a vedersela con i misteriosi ed ostili abitanti di un'isola apparentemente "deserta" dove dovrebbero trascorrere un week end di festa. Dopo aver rinvenuto un cadavere insanguinato, tagliuzzato e dilaniato i 5 capiscono di non essere affatto soli...Vai alla trama del film The Breed - La razza del male

Invasion

(thriller, fantascienza, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Oliver Hirschbiegel, James McTeigue con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright.







Trama del Film: Quando un misterioso virus alieno arriva sulla terra e inizia a trasformare le persone in corpi privi di emozioni, una psichiatra lotta contro il tempo per salvare sua figlia e se stessa...Vai alla trama del film Invasion

The Factory

(horror, 2010, durata: 108 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Morgan O'Neill con John Cusack, Jennifer Carpenter, Dallas Roberts, Mae Whitman.







Trama del Film: John Cusack è un poliziotto sulle tracce di un serial killer a Buffalo. Quando la figlia adolescente viene rapita abbandona ogni remore e scatena una caccia senza quartiere al criminale...Vai trama del film The Factory

Altri film in onda stasera in tv

Sbucato dal passato in onda alle 21.05 su Cine Sony

in onda alle 21.05 su Cine Sony La maschera di ferro in onda alle 21.15 su Nove

Che Programmi fanno Stasera in TV

La strada di casa

(Fiction) in onda alle 21.25 su Rai 1

Cast: Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini







Fausto comincia a ricordare un particolare inquietante, qualcosa che potrebbe completamente cambiare il corso della sua vita. Nonostante ciò vuole andare fino in fondo e scoprire la verità e magari ritrovare la memoria. Fausto si rende conto di non potersi fidare più di nessuno l'unico a cui può chiedere una mano è il cacciatore.

Tim Cup – Lazio Vs Cittadella

(Calcio) in onda alle 20.50 su Rai 2







Dopo la delusione per i presunti torti subiti con il Torino, la Lazio cercherà di riscattarsi stasera nel match contro il Cittadella all'Olimpico di Roma. Lo scontro è valevole per gli ottavi di finale di Tim Cup.

Le tre rose di Eva 4

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Anna Safroncick, Roberto Farnesi, Luca Capuano, Giorgia Wurth, Karin Proia, Licia Nunez, Rocco Giusti, Victoria Larchenko, Luca Ward.







Tessa è lusingata dall’interesse di Vittorio, ma questo mette in allarme le sue sorelle e Ruggero che vorrebbero riuscire ad aprirle gli occhi. La gelosia spinge Veronica a minacciare apertamente Fiamma. Intanto scopre il videomessaggio sul cellulare di Ivan, del quale il Colonnello Astori sembra aver bisogno. E decide di incontrarlo. Marzia seguendo le tracce di sua madre arriva alla vecchia diga.

Colorado

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Condotto da: Paolo Ruffini, Federica Nargi, Gianluca Fubelli







Ospiti della puntata il mito della comicità Massimo Boldi ed Enzo Salvi. Sul palco il monologhista Dario Cassini, Antonio Ornano, con i suoi ricordi di gioventù, e Roberto Lipari, con le sue riflessioni sui social network.

Piazza Pulita

(Attualità) in onda alle 21.10 su La7

Condotto da: Corrado Formigli







Il segretario del PD Matteo Renzi sarà ospite stasera, giovedì 14 dicembre, di Piazzapulita il programma di approfondimento guidato da Corrado Formigli.

X Factor

(Show) in onda alle 21.15 su Sky Uno

Condotto da: Alessandro Cattelan







Stasera Giovedì 14 dicembre alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno va in onda il gran finale del talent canoro più famoso d’Italia. A contendersi il titolo di nuova popstar della musica italiana sono rimasti in 4: i Maneskin, Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti e Samuel Storm. Ospite della serata Ed Sheeran

Maurizio Costanzo Show

(Talk Show) in onda alle 23.35 su Canale 5

Condotto da: Maurizio Costanzo







Sesto e ultimo appuntamento di questo ciclo del “Maurizio Costanzo Show”. Ospiti del talk: il vincitore del GF Vip Daniele Bossari, con lui Giulia De Lellis, Luca Onestini e Raffaello Tonon.

Tutti i Film e Programmi di Stasera in TV