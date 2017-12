Stasera in TV Oggi Domenica 3 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Hours, Ritorno alla vita, E' complicato, L'età dell'innocenza, Il fondamentalista riluttante, L'ultimo dei templari, Peter Pan

Hours

(drammatico, thriller, 2013, durata: 97 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Eric Heisserer con Paul Walker, Genesis Rodriguez, TJ Hassan, Nancy Nave, Shane Jacobsen, Yohance Myles.









Trama del Film: Il film vede un padre cercare di garantire la sopravvivenza della sua neonata dopo che l'uragano Katrina ha semidemolito un ospedale di New Orleans...Vai alla trama del film Hours

Ritorno alla vita

(drammatico, 2015, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Wim Wenders con James Franco, Rachel McAdams, Charlotte Gainsbourg, Peter Stormare, Robert Naylor.









Trama del Film: Il film racconta dodici anni nella vita di Tomas, uno scrittore americano in piena crisi creativa: la sua relazione con Sara, una ragazza dolce e convenzionale che poco capisce del suo mondo interiore; quella con l’editrice Ann e sua figlia Mina; il difficile rapporto con la scrittura...Vai trama del film Ritorno alla vita

E' complicato

(commedia, 2009, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Rete 4

Un film di Nancy Meyers con Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, John Krasinski, Hunter Parrish, Rita Wilson, Daryl Sabara.









Trama del Film: ​Jane è madre di tre figli ormai adultie gestisce con successo una pasticceria a Santa Barbara. A dieci anni dal divorzio, Jane sta ancora cercando di ritrovare un equilibrio nel suo rapporto con l'ex marito, Jake. Quando Jane e Jake si trovano insieme fuori città per la laurea di uno dei loro figli, la situazione inizia a complicarsi...Vai alla trama del film E' complicato

L'età dell'innocenza

(sentimentale, drammatico, 1993, durata: 136 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Alexis Smith, Geraldine Chaplin, Mary Beth Hurt.







Trama del Film: Newland Archer è un giovane legale che non ha mai messo in discussione né il mondo in cui vive, né la donna a cui è legato, fino al momento in cui incontra Ellen Olenska. La contessa Olenska, donna intelligente e colta, che ispira una sensazione di esotismo e allo stesso tempo di spontaneità, è una lontana parente di May Welland, la fidanzata di Archer, cresciuta dalla madre, dalle zie e dalla nonna per divenire la donna ideale secondo la società in cui vive, di cui rappresenta l'assoluta perfezione. Newland dapprima diventa difensore di Ellen, considerata una donna discutibile a causa della separazione dal marito, poi fra i due nasce un forte sentimento...Vai alla trama del film L'età dell'innocenza

Il fondamentalista riluttante

(drammatico, 2013, durata: 128 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Mira Nair con Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland, Om Puri.









Trama del Film: Nel 2010, mentre imperversano le manifestazioni studentesche a Lahore, un giovane pachistano, il professor Changez Khan viene intervistato dal giornalista americano Bobby Lincoln. Changez, che ha studiato a Princeton, racconta a Lincoln il suo passato di brillante analista finanziario a Wall Street...Vai alla trama del film Il fondamentalista riluttante

L'ultimo dei templari

(avventura, fantasy, 2011, durata: 95 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Dominic Sena con Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan.









Trama del Film: Europa XIV secolo. Un cavaliere viene incaricato di scortare una ragazza accusata di stregoneria, fino ad un monastero dove verrà sottoposta ad un esorcismo e processata...Vai alla trama del film L'ultimo dei templari

Peter Pan

(avventura, fantasy, 2003, durata: 113 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di P.J. Hogan con Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave, Richard Briers, Olivia Williams.







Trama del Film: Tutte le sere, a Londra, in casa Darling la giovane Wendy intrattiene i suoi due fratellini con le affascinanti storie della banda di Capitan Uncino, il mitico pirata che non ha paura di nulla tranne che del ticchettio dell'orologio. Le sue storie sono così avvincenti che Peter Pan ogni sera lascia la sua 'Isola che non c'è' per andare ad ascoltarla...Vai alla trama del film Peter Pan

La Casa degli Spiriti

(drammatico, 1993, durata: 150 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Bille August con Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Antonio Banderas, Vanessa Redgrave, Maria Conchita Alonso.







Trama del Film: La storia della potente famiglia Trueba, dai giorni tranquilli degli anni '20, alle moderne rivolte degli anni '70. Nel 1928 Esteban Trueba lavora senza posa nelle miniere d'oro del nord del paese con due sole, e apparentemente impossibili mire: riuscire a divenire ricco e accumulare abbastanza denaro per poter chiedere la mano della bellissima Rosa del Valle. I suoi sogni si frantumano quando...Vai alla trama del film La Casa degli Spiriti

Altri film in onda stasera in tv

Un poliziotto alle elementari in onda alle 21.10 su Italia 2

in onda alle 21.10 su Italia 2 A proposito di donne in onda alle 21.05 su Cine Sony

Che Programmi fanno Stasera in TV

Che tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 20.35 su Rai 1







Dopo Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi è la volta di Matteo Renzi ospite della nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 3 dicembre in prima serata su Rai1. Tra gli ospiti del salotto di Fazio, anche Jovanotti uscito di recente con il nuovo singolo "Oh vita!".

Rosy Abate

(Miniserie) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini.







Rosy se pur con tristezza, ha deciso di lasciare il figlio Leonardo in casa Mainetti e ha accettato l’offerta di Luca di collaborare per catturare Mirko Sciarra, reo di aver attentato alla sua vita ed a quella di Leonardino. Una notizia riguardante i Mainetti sconvolgerà però Rosy: i due fratelli hanno uno stretto legame con il boss Nuzzo Santagata!

Le Iene

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Cast: Ilary Blasi, Teo Mammuccari







Programma di approfondimento ed inchiesta che si concentra sull'attualità italiana e internazionale, condito con provocazioni satiriche, servizi-denuncia e dissacranti interviste. Nella puntata di stasera torneremo a parlare della guerra combattuta dai libici per eradicare l’ISIS dal territorio nazionale.

Non è l'arena

(Attualità) in onda alle 20.35 su La7

Conduce: Massimo Giletti







Il programma de La 7 condotto da Massimo Giletti, al timone per tanti anni de L'Arena, prende spunto appunto dallo show di Rai1 proponendo fatti di cronaca legati al mondo della politica.

Tutti i Programmi di Stasera in TV