Stasera in TV Mercoledì 13 dicembre: Film e Programmi

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tracers, Millennium - Uomini che odiano le donne, Vi presento i nostri, Collateral, Jack Frost, Deadfall, Attacco al Potere, Renegade - Un osso troppo duro

Tracers

(azione, 2015, durata: 94 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Daniel Benmayor con Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam Rayner, Rafi Gavron, Sam Medina, Scott Johnsen.









Trama del Film: Dopo essersi imbattuto casualmente in una bella ragazza di nome Nikki, Cam viene introdotto nella sua crew - una squadra che utilizza il parkour per scopi criminali. Cam si unisce subito al gruppo, sperando di poter guadagnare il denaro necessario a ripagare un debito contratto per curare sua madre. La posta in gioco diventa sempre più alta...Vai alla trama del film Tracers

Millennium - Uomini che odiano le donne

(thriller, 2012, durata: 158 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di David Fincher con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher Plummer, Steven Berkoff, Goran Visnjic.









Trama del Film: Nel nuovo capitolo della serie di Mission Impossible, con la IMF sciolta, Ethan Hunt e il suo team devono affrontare una nuova missione impossibile: eliminare il Sindacato, un'organizzazione criminale di agenti speciali altamente qualificati incaricati di distruggere la IMF e di creare un nuovo ordine mondiale, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici...Vai alla trama del film Millennium - Uomini che odiano le donne

Vi presento i nostri

(commedia, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand.









Trama del Film: Nel terzo capitolo dell'esilarante saga familiare ci sarà l'arrivo di due bambini a far rincontrare le famiglie Focker e Byrne...Vai alla trama del film Vi presento i nostri

Collateral

(thriller, 2004, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Michael Mann con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill, Irma P. Hall.







Trama del Film: Negli ultimi 12 anni, Max ha condotto la vita abitudinaria dell'autista di taxi: volti che vanno e vengono dallo specchietto retrovisore, persone e luoghi subito dimenticati. Vincent è un killer di professione. Stanotte Vincent arriverà a Los Angeles...e cinque persone verranno eliminate. A causa di circostanze impreviste, Vincent prende in ostaggio Max...Vai alla trama del film Collateral

Jack Frost

(commedia, drammatico, 1998, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Troy Miller con Michael Keaton, Kelly Preston, Henry Collins, Eli Marienthal, Taylor Handley.







Trama del Film: La famiglia Frost è molto unita, nonostante il lavoro conduca Jack lontano da casa anche per lunghi periodi: Jack fa il musicista e con la sua band è impegnato nelle tournee, al termine delle quali ritrova gli affetti che per lui contano di più, la moglie Gabby e il figlioletto Charlie. Ma un giorno dentro questa situazione irrompe la tragedia: al ritorno da uno spettacolo, Jack ha un incidente d'auto...Vai trama del film Jack Frost

Deadfall

(thriller, 2012, durata: 112 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Stefan Ruzowitzky con Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Sissy Spacek, Kris Kristofferson.







Trama del Film: I fratelli Addison e Liza sono in fuga con il bottino rubato in casinò durante un colpo andato storto. Nel frattempo Jay, tormentato ex-pugile, sta andando alla cena del Ringraziamento con i suoi genitori, June e Chet uno sceriffo in pensione...Vai alla trama del film Deadfall

Attacco al Potere

(azione, 1998, durata: 116 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Edward Zwick con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, William Hill, Said Faraj.







Trama del Film: Un'agente speciale dell'FBI, un'agente della CIA e un generale dell'esercito americano: tutti e tre hanno fatto lo stesso giuramento: sostenere e difendere la costituzione. Ma quando un autobus esplode a Brooklyn e una campagna di terrore comincia a lasciare una scia di sangue per le strade di New York, per gli uomini e le donne che hanno giurato di difendere il proprio paese arriva il momento di fare i conti con le molte implicazioni di quel giuramento...Vai alla trama del film Attacco al Potere

Renegade - Un osso troppo duro

(avventura, 1987, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Enzo Barboni con Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill, Norman Bowler, Beatrice Palme, Lisa Ann Rubin, Valeria Sabel.







Trama del Film: Renegade Luke è un uomo piuttosto calmo, un giramondo inoffensivo che circola sulle grandi strade americane rimorchiandosi il fido cavallo. Un amico - Moose - che è stato suo commilitone in Estremo Oriente, lo fa cercare dal figlio quattordicenne, trovandosi in carcere dove è stato ingiustamente rinchiuso e lo incarica di custodir li per almeno due anni il ragazzo, conducendolo a Green Heaven per prendere possesso della piccola proprietà intestata al figlio...Vai alla trama del film di Renegade - Un osso troppo duro

Altri film in onda stasera in tv

Lettere d'amore in onda alle 21.15 su Paramount Channel

in onda alle 21.15 su Paramount Channel Out of Sight in onda alle 21.10 su La 5

in onda alle 21.10 su La 5 Camere da letto in onda alle 21.00 su Cine Sony

Che Programmi fanno Stasera in TV

Tim Cup, Ottavi di finale: Milan-Hellas Verona

(Calcio) in onda alle 20.30 su Rai 1







Il nuovo Milan di Gattuso debutta in Tim Cup nella sfida contro l'Hellas Verona. In palio a San Siro ci sarà un posto nei quarti di finale della competizione tricolore.

Indietro Tutta 30 e lode

(Show) in onda alle 21.05 su Rai 2

Condotto da: Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu







La trasmissione "Indietro Tutta" compie 30 anni e, per festeggiare, torna in televisione. Il leggendario programma di satira sulla tv, condotto da Renzo Arbore e Nino Frassica, per celebrare questo anniversario "tondo", andrà in onda su Rai2 con due serate evento.

Chi l'ha visto?

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Federica Sciarelli







La puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera focalizzerà la propria attenzione sul caso di Serena Mollicone, la studentessa trovata morta in un boschetto di Arce, il primo giugno del 2001. Nel corso dell’appuntamento, inoltre, Federica Sciarelli si soffermerà anche sulla strana storia di Pascal, morto suicida, e della fidanzata Sofiya.

Music

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Conduttore: Paolo Bonolis







Paolo Bonolis torna sugli schermi di Canale 5 con un programma musicale inedito, accompagnato da ospiti di fama internazionale che si esibiranno e racconteranno al pubblico la musica che più amano! Ad accompagnare il grande presentatore in questo nuovo percorso i più noti del panorama artistico mondiale, da Simon Le Bon dei Duran Duran ad Anastacia, ma anche Gianna Nannini, Dolcenera, Fedez e J-Ax, Morgan, Manuel Agnelli, Noemi e Loredana Bertè, John Miles, Marcus Miller con Enzo Avitabile, Benji e Fede, Arturo Bracchetti, Francesco Renga, Nek, Ezio Bosso, The Kolors, Piero Pelù, Elisa, Antonello Venditti e i grandi Gerard Depardieu e John Travolta! Grandi interpreti, grandi brani e grandi emozioni insieme a Paolo Bonolis in questo nuovissimo show!

The comedians

(Show) in onda alle 21.30 su TV8

Conduttori: Claudio Bisio, Frank Matano







La serie – già al quinto appuntamento - segue le vicende di Claudio e Frank, durante la realizzazione del loro spettacolo comico "Claudio & Frank Show".