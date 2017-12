Stasera in TV Lunedì 11 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mission: Impossible - Rogue Nation, Il Padrino, Top Gun, Ogni cosa è illuminata, Matrix Revolutions, Eroe per caso, L'uomo bicentenario, La banda dei Babbi Natale.

Mission: Impossible - Rogue Nation

(azione, thriller, 2015, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, America Olivo.









Trama del Film: Nel nuovo capitolo della serie di Mission Impossible, con la IMF sciolta, Ethan Hunt e il suo team devono affrontare una nuova missione impossibile: eliminare il Sindacato, un'organizzazione criminale di agenti speciali altamente qualificati incaricati di distruggere la IMF e di creare un nuovo ordine mondiale, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici...Vai alla trama del film Mission: Impossible - Rogue Nation

Il Padrino

(drammatico, 1972, durata: 175 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte.







Trama del Film: Anni Quaranta. Come è consuetudine, durante il rinfresco per festeggiare le nozze della figlia Conny con Carlo, il "padrino" don Vito Corleone promette assistenza e protezione a familiari e amici. Invia il figliastro Tom Hagen in California per convincere in ogni modo il produttore Jack Woltz a scritturare il cantante Johnny nel suo prossimo film. Woltz non acconsente. Tom allora lo costringe ad accettare con un "avvertimento": l'uccisione del suo cavallo di razza preferito...Vai alla trama del film Il Padrino

Top Gun

(azione, drammatico, 1986, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Tony Scott con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell.









Trama del Film: Due giovani amici, Pete "Maverick" Mitchell e Nick "Goose" Bradshaw, riescono ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola seleziona con severità assoluta gli allievi: chi arriva alla fine deve essere "il meglio del meglio" per preparazione, disciplina, senso del dovere. Succede che Maverick faccia fatica ad adattarsi a queste regole, dal momento che quando è in volo troppo spesso si lascia andare ad iniziative a sorpresa, fortemente sgradite al comandate della scuola...Vai alla trama del film Top Gun

Ogni cosa è illuminata

(commedia, drammatico, 2005, durata: 102 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Liev Schreiber con Elijah Wood, Eugene Hutz, Laryssa Lauret, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova, Boris Leskin.









Trama del Film: Tratto dal famoso romanzo di Jonathan Safran Foer, "Ogni cosa è illuminata" racconta la storia di un giovane che parte alla ricerca della donna che ha salvato suo nonno durante la seconda guerra mondiale, in una piccola città ucraina cancellata dalle carte geografiche dall'invasione nazista...Vai trama del film Ogni cosa è illuminata

Matrix Revolutions

(azione, fantascienza, 2003, durata: 138 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci.







Trama del Film: Alla stupefacente conclusione di "Matrix Reloaded", Neo compie un altro passo in avanti nella ricerca della verità, iniziata con il suo viaggio nel mondo reale in "Matrix", ma questa trasformazione lo ha lasciato privo di poteri, alla deriva in quella terra di nessuno tra Matrix e il Mondo delle Macchine...Vai alla trama del film Matrix Revolutions

Eroe per caso

(commedia, 1992, durata: 112 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Stephen Frears con Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Kevin J. O'Connor, Don Pugsley, Richard Riehle.







Trama del Film: In una notte di diluvio a Chicago, Dustin Hoffman, ladruncolo sfortunato e cialtrone, è il solo ad assistere al precipitare d'un aereo sulla città. Senza precisi motivi, contro ogni sua volontà e abitudine ("non farsi notare" è il suo motto), d'istinto e sacramentando penetra nell'aereo già in fiamme, salva la vita a diverse persone, ruba una borsetta, si eclissa, chiede un passaggio al mite alcolizzato Andy Garcia raccontandogli tutta l'avventura e se ne torna a casa...Vai alla trama del film Eroe per caso

L'uomo bicentenario

(fantascienza, 1999, durata: 130 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Chris Columbus con Robin Williams, Sam Neill, Wendy Crewson, Oliver Platt, Embeth Davidtz, Hallie Kate Eisenberg.







Trama del Film: NDR 114 è un robot tuttofare dell'ultima generazione. Richard Martin lo acquista quale uomo di fatica in casa e lo presenta prima alla moglie e poi alle figlie Grace e Amanda. Quest'ultima gli dà il nome Andrew e lui a sua volta chiama lei 'piccola Miss', mentre i genitori sono il 'signore' e la 'signora'. Mentre le bambine lo trattano senza rispetto e si divertono alle sue spalle, Richard invece intravede in Andrew alcuni atteggiamenti umani e segni di inattesa creatività...Vai alla trama del film L'uomo bicentenario

La banda dei Babbi Natale

(commedia, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Paolo Genovese con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Antonia Liskova.









Trama del Film: E' la notte della vigilia di Natale: cosa ci fanno Aldo Giovanni e Giacomo in questura? Tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai: quali storie racconteranno per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri? L'interrogatorio con una severa e materna ispettore di polizia...Vai alla trama del film di La banda dei Babbi Natale

Altri film in onda stasera in tv

Che Programmi fanno Stasera in TV

Scomparsa

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1







Nella puntata di stasera Nemi scoprirà all’interno della sontuosa villa una inquietante situazione: stanze da letto con delle telecamere. Sembrerebbe quindi una casa di incontri. Nel frattempo Riccardo Trasimeni svelerà il nome di chi era alla guida del suv di Sonia e Camilla la sera della scomparsa. Balestri potrebbe invece aver conferma sul confronto dei Dna...

Report

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai3

Conduttore: Sigfrido Ranucci







Report stasera ore 21.10 su Rai3 "Il pacco, la società del futuro" di Alberto Nerazzini. La domanda di trasferimento di merci è impazzita. Negli immensi hub della logistica, ma anche nei magazzini e negli stabilimenti della nostra eccellenza alimentare, la micidiale macchina di appalti e subappalti, tra società e cooperative false, schiaccia i diritti e il costo del lavoro. Intanto a Bologna va in onda un altro film. Fico, la Fabbrica Italiana Contadina da 163 milioni, parte con un dispiegamento che nemmeno la spedizione italiana su Marte...

Che fuori tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 23.20 su Rai 1

Conduttori: Massimo Gramellini e Fabio Fazio







Puntata del lunedì del "Che tempo che fa". Al tavolo, insieme a Fazio e a Fabio De Luigi, Lino Banfi, Gabriel Garko e Ugo Pagliai, reduci dalla tournée teatrale Odio Amleto, Simone Salvini, chef noto anche grazie alle imitazioni di Crozza, Alfonso Signorini, nelle librerie con Ciò che non muore mai, e la ciclista Letizia Paternoster.