Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 8 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Mediterraneo, Orgoglio e pregiudizio, The Orphanage, Teorema Venezia, Tango & Cash, Men of Honor - L'onore degli uomini, Hot Shots!

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (drammatico, thriller, azione, 2013, durata: 134 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.







Trama del film: Captain Phillips - Attacco in mare aperto è la disamina a diversi livelli del dirottamento della nave porta container U.S.A. Alabama da parte di una banda di pirati Somali avvenuto nel 2009. Il film è allo stesso tempo un thriller ad alta tensione ed un ritratto della miriade di effetti collaterali della globalizzazione. La storia è incentrata in particolare sulla relazione tra il Comandante della Alabama, il Capitano Richard Phillips, e la sua controparte somala, Muse.





Mediterraneo (commedia, guerra, 1991, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Gabriele Salvatores con Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba.







Trama del film: Nella primavera 1941, durante la seconda guerra mondiale, otto militari italiani ricevono l'ordine di riprendere e presidiare l'isola greca di Syrna, sul mare Egeo, appartenente all'Italia dal 1920 e recentemente abbandonata dai tedeschi. Vi sbarcano cautamente da una piccola nave da guerra, senza trovare resistenza: l'isola appare deserta. Gli otto componenti il presidio sono un campionario pittoresco di sprovveduti. Il tenente Montini che li comanda è un trasognato cultore di poesia e pittura, perduto nel ricordo di Omero; il suo attendente, Farina, un timido tutto "signorsi'"; il mulattiere Strazzabosco, unicamente concentrato sulla sua mula spelacchiata e azzoppata; il marconista Colasanti, un inetto: i fratelli Libero e Felice Munaron, due nostaligici della montagna natia, da cui si trovano lontani per la prima volta; Noventa, un impaurito, sempre in cerca di un'occasione di fuga: il sergente Lo Russo ha velleità militaresche, punteggiate da divertenti smargiassate.

Orgoglio e pregiudizio (commedia, 2005, durata: 127 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench.







Trama del film: Il signor Bingley, uomo ricco e scapolo, va ad abitare vicino a Longbourn, dove vive la famiglia Bennett. Il suo arrivo cambiera' la vita di cinque sorelle, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. Basato sulla trama del libro di Jane Austen.

The Orphanage (horror, 2007, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Chris Columbus con Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera, Monserrat Carulla, Andrés Gertrúdix, Geraldine.







Trama del film: Laura ha trascorso gli anni più felici della sua infanzia in un orfanotrofio vicino al mare, accudita dal personale e dagli altri bambini orfani che lei ha amato come fossero fratelli e sorelle. Trent’anni dopo, torna in quel luogo con suo marito Carlos e il figlio Simon di sette anni, con il sogno di ristrutturare e riaprire l’orfanotrofio, a lungo chiuso e abbandonato, per farne una dimora per bambini disabili. La nuova casa e i suoi dintorni misteriosi stimolano l’immaginazione di Simon, e il ragazzo comincia ad intrecciare una tela di storie fantastiche e di giochi con amici immaginari... Una pericolosa tela che comincia a infastidire Laura, trascinata nello strano mondo del bambino che riecheggia di ricordi a lungo dimenticati e profondamente inquietanti della sua stessa infanzia. Mano a mano che il giorno dell’apertura si avvicina, la tensione cresce all’interno della famiglia. Carlos resta scettico, convinto che Simon stia inventando tutto nel disperato tentativo di attirare l’attenzione. Ma Laura lentamente si convince che qualcosa di terribile, rimasto a lungo nascosto, si aggiri nella vecchia casa, qualcosa che aspetta di venir fuori per fare del male alla sua famiglia.



Teorema Venezia (documentario, 2012, durata: 146 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Andreas Pichler.







Trama del film: Con una lenta panoramica sui tetti di Venezia, cui segue la traversata dondolante lungo i suoi canali e la ripresa delle strade brulicanti, il regista del documentario tenta di fotografare la città dentro la "città turistica", la Venezia nascosta dietro il carnevale e il marketing dilagante. Sono le voci degli abitanti (58mila contro i 60mila visitatori giornalieri) a raccontarne pregi e difetti, a ripercorrerne la storia e a domandarsi sul suo fururo, rivendicando a grand voce che "il cuore pulsante in città è quello dei veneziani che ha scelto di restare".

Tango & Cash (poliziesco, 1898, durata: 105 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Andrei Konchalovsky con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Marc Alaimo, Michael J. Pollard, Lewis Arquette, Edward Bunker.







Trama del film: Ray Tango e Gabe Cash, due abili poliziotti di Los Angeles, molto diversi per carattere e di comportamento, sono costretti a collaborare per contrastare l'attività criminale di Yves Perret, un potente boss della droga che si avvale di alcuni uomini corrotti della polizia locale.

Men of Honor - L'onore degli uomini (drammatico, 2000, durata: 129 Min) in onda alle 21.30 su La7

Un film di George Tillman Jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport.







Trama del film: Carl Brashear non permette a niente di ostacolare i suoi sogni. Figlio di un agricoltore del Kentucky, Carl se ne va di casa in cerca di quella che si aspetta sia una vita migliore. "Non mollare mai... sii sempre il migliore", gli aveva detto suo padre, e Carl prende a cuore quel viatico. Dopo essersi arruolato in Marina, che da poco si è aperta alle minoranze etniche, per due anni Carl scrive oltre cento lettere prima che l'arma lo accetti nel programma di Scuola Sub. L'ufficiale istruttore di Carl, Billy Sunday, non vuol sentire nè di Carl nè delle sue ambizioni. Sunday, un famoso ufficiale capo istruttore subacqueo della Marina noto tanto per i guai che ha sempre creato quanto per i suoi straordinari risultati come sommozzatore, perseguita e sfida Carl senza pietà aspettandosi che egli getti la spugna e molli. Ma Carl è di un'altra stoffa. Il suo scopo è chiaro, la sua determinazione incrollabile. Niente ostacolerà il suo sogno di diventare un subacqueo della Marina. Nemmeno Billy Sunday. Anni dopo, dopo che Carl è rimasto invalido, lui e Sunday si trovano inaspettatamente ad unire le forze.

Hot Shots! (comico, 1991, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Jim Abrahams con Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino, Lloyd Bridges, Kevin Dunn, Jon Cryer, Cylk Cozart.







Trama del film: Harley Topper, figlio di un pilota su cui pesa l'accusa di aver provocato la morte d'un collega, vive in un tepee con un saggio sakem che ascolta rock in cuffia. Richiamato alla base per salvare la patria in una pericolosa missione in Medio Oriente, incontra una bella cavallerizza che è capace di complicate evoluzioni ginnico-arboree, e che si rivelerà più tardi essere la psichiatra Ramanda Thompson, incaricata di scrutare nel suo passato. Comandante della base è Tub Berson, un ammiraglio completamente rimbecillito mentre il suo vice è d'accordo segretamente con un'industria rivale dei fornitori della Marina per sabotare la missione e vendere così i propri aerei. Frattanto Harley s'innamora di Ramanda che ricambia la passione con ardore epiteliale. Tra piloti spiccano Ken, rivale di Topper, Carne Morta, campione di jella: un pilota e radarista strabico. La missione, nonostante il sabotaggio dei corrotti industriali, va a buon fine: i colpevoli vengono puniti, i rivali si riconciliano, e Ramanda raggiungerà sotto la tenda l'amato Topper, pronto a cucinare, sugli ormai collaudati ardori epiteliali dell'amata, addirittura due bistecche.

