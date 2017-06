Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 30 Giugno

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non sposate le mie figlie!, Daredevil, Tutti pazzi per l'oro, A proposito di Schmidt, La matassa, Il giro del mondo in 80 giorni, Qualcosa di cui sparlare.

Non sposate le mie figlie! (commedia, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau.







Trama del film: Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova – non una ma ben 4 volte! Il primo boccone amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che finalmente, grazie al Cielo, ha incontrato un bravo cattolico...



Daredevil (drammatico, 2002, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Mark Steven Johnson con Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Jon Favreau.







Trama del film: Sebbene l'avvocato Matt Murdock sia cieco, i suoi altri quattro sensi hanno un potere sovraumano. Di giorno, Murdock rappresenta i diseredati. Di notte, è Daredevil, il tutore mascherato dell'ordine, di pattuglia nelle strade più buie della città, impegnato senza tregua nella difesa della giustizia...

Tutti pazzi per l'oro (avventura, 2008, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Andy Tennant con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner.







Trama del film: Ben “Finn” Finnegan è un simpatico cacciatore di tesori dei giorni nostri, ossessionato dall’idea di ritrovare la leggendaria Dote della Regina risalente al XVIII secolo: 40 casse contenenti un tesoro inestimabile, perduto in mare nel 1715. A causa delle sue ricerche, Finn ha lasciato andare a fondo tutto ciò che aveva, compreso il suo matrimonio con Tess . Proprio mentre Tess sta cominciando a ricostruire la sua vita, lavorando a bordo di un mega-yacht di proprietà del miliardario Nigel Honeycutt, Finn scopre un indizio essenziale relativo al luogo in cui si trova il tesoro. Con grande sconcerto di Tess, Finn riesce a farsi prendere a bordo dello yacht di Nigel e, usando il suo fascino provocante, a convincere il miliardario e la sua giovane rampolla Gemma ad unirsi a lui nella ricerca delle ricchezze spagnole.

A proposito di Schmidt (commedia, 2002, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Alexander Payne con Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney, Kathy Bates, June Squibb, Howard Hesseman, Connie Ray.







Trama del film: Warren Schmidt è un uomo depresso e avvilito: è in pensione ed è vedovo di recente. Incerto sul suo futuro così come delle scelte fatte nel passato, decide di fare i bagagli per un viaggio attraverso il Nebraska, per essere presente al matrimonio della figlia con un venditore di letti ad acqua. Eppure ogni cosa che fa, sembra sbagliata e Warren sembra destinato a finire la sua vita così come l'ha vissuta: un fallimento. Ma lungo la strada Warren racconta il suo viaggio e le sue osservazioni ad un interlocutore inaspettato, un ragazzino povero della Tanzania che sta sovvenzionando per 73 centesimi al giorno. Nelle sue lunghe lettere al ragazzino, Warren inizia a vedere se stesso e la vita che ha vissuto con occhi diversi.

La matassa (commedia, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Mario Pupella, Anna Safroncik, Mariella Lo Giudice, Giovanni Martorana.







Trama del film: Questa è la storia di una lite, anzi della lite. Quella lite, simile a tante altre che già erano state, ma che allontanò per sempre due fratelli, e le loro famiglie. Due fratelli che avevano sempre vissuto da fratelli, condividendo gioie e dolori, superando insieme le difficoltà della vita e dei loro caratteri, con amore. Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, cresciuti per tanti anni come fratelli. Così diversi tra loro: prepotente e carnefice il primo, remissivo e vittima il secondo. Poi, d'improvviso, quella lite li allontanò, rendendoli non più fratelli, se non nei loro ricordi di quel meraviglioso periodo della vita, che è l'adolescenza. Oggi, al momento della nostra storia, i nostri eroi sono due trentenni che conducono due vite profondamente diverse che il destino farà ritrovare...

Il giro del mondo in 80 giorni (commedia, 2004, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Frank Coraci con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner,







Trama del film: Passepartout, un ladro cinese che ha rubato una preziosa statua di giada raffigurante il Buddha, intraprende un viaggio avventuroso in compagnia dell'eccentrico inventore inglese, Phileas Fogg, che ha scommesso con i membri del suo club di riuscire a fare il giro del mondo in soli 80 giorni, usando vari mezzi di trasporto. Durante il viaggio, i due si imbattono in una serie di loschi personaggi, mentre sulle loro tracce si è messo un detective, convinto che Fogg sia il responsbile della rapina ai danni di una delle più importanti banche di Londra...

Qualcosa di cui sparlare (commedia, 1995, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Lasse Hallström con Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick, Brett Cullen, Haley Aull, Muse Watson.







Trama del film: Grace King Bichon vive con il marito Eddie e la figlia Caroline nella fattoria di famiglia, nel sud degli Stati Uniti. Il padre, Wyly, è un testardo e orgoglioso allevatore di cavalli da corsa e la madre Georgia lo adora; la sorella Emma Rae ha un carattere ribelle, ma lega molto con Grace. Finché un giorno per caso, accompagnando Caroline a scuola, Grace vede suo marito baciare un'altra donna. Lo choc è grande, e Grace affronta il fedifrago in un club, dove lui sta concludendo un affare con alcuni amici, in compagnia dell'amante, e fa scoppiare uno scandalo

E inoltre

La ragazza della scogliera alle 21.15 su Rai 2

La valle delle ombre rosse alle 21.10 su 7Gold

