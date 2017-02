Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 3 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Il Truffacuori, Codice: Swordfish, John Wick, Un ragazzo d'oro, Corpi da reato, In cerca d'amore.

Il Truffacuori (commedia, sentimentale, 2010, durata: 127 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Pascal Chaumeil con Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François Damiens, Hélèna Noguerra.







Trama del film: Romain Duris è Alex, un uomo affascinante che in coppia con la sorella fa in modo - a pagamento - che le donne riescano a sbarazzarsi di un fidanzato violento o di un cattivo marito. Quando riceve da un ricco signore l'incarico di impedire le nozze di sua figlia, la situazione è complicata dal fatto che ha solo una settimana di tempo per riuscirci...



Codice: Swordfish (azione, thriller, 1995, durata: 99 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Dominic Sena con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo.







Trama del film: Gabriel Shear una spia pericolosa e affascinante che vuole finanziare il suo gruppo patriottico, ha bisogno di entrare nel cyberspazio. Se ci riuscirà miliardi di fondi governativi illegali saranno a sua disposizione. Per potersi impadronire davvero del denaro, deve servirsi di un super hacker, qualcuno il cui talento faccia sembrare i più solidi sistemi di sicurezza del mondo un gioco da bambini. Ed è qui che entra in campo Stanley Jobson, uno dei due migliori hackers del pianeta. Dopo essere stato in carcere per aver distrutto i controversi sistemi di cyber sorveglianza hightech dell'FBI, la legge lo ha condannato a restare ad almeno 50 metri di distanza da qualsiasi negozio di elettronica. Ora Stanley vive in una roulotte malridotta, senza un soldo, solo e privo dell'unica cosa che potrebbe dare un senso alla sua vita, la figlia Holly, che gli è stata tolta dopo il divorzio. Gabriel e la sua bella partner Ginger attirano Stanley nella loro rete clandestina, allentandolo con l'unica cosa che non ha, la possibilità di riunirsi a Holly e iniziare una nuova vita. Ma una volta entrato nel loro mondo, Stanley capisce che niente in questa operazione è come sembra e lui è diventato la pedina di un complotto che è molto più sinistro di un furto high - tech in una banca.

John Wick (azione, thriller, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di David Leitch, Chad Stahelski con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan.







Trama del film: Dopo l'improvvisa morte della moglie, John Wick riceve dalla donna un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Ma il profondo cordoglio di John viene interrotto quando la sua Boss Mustang del 1969 attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof. Quando John si rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa sua, rubano l’auto, picchiano John fino a fargli perdere i sensi e uccidono il cucciolo. La banda non sa però di aver risvegliato uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto

Un ragazzo d'oro (drammatico, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Pupi Avati con Sharon Stone, Riccardo Scamarcio, Cristiana Capotondi, Giovanna Ralli, Guia Zapponi.







Trama del film: La storia è quella di Davide Bias un creativo pubblicitario col sogno di scrivere qualcosa di bello, di vero. Convive quotidianamente con ansia e insoddisfazione: per tenerle a bada, solo le pillole. Neanche la fidanzata Silvia sa come sollevarlo dalle sue insicurezze. Quando il padre, uno sceneggiatore di film di serie B, improvvisamente muore, da Milano il giovane si trasferisce a Roma dove incontra la bellissima Ludovica, un’editrice interessata a pubblicare un libro autobiografico che il papà di Davide aveva intenzione di scrivere...

Corpi da reato (commedia, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson.







Trama del film: Sandra Bullock è l'agente speciale dell'FBI, Sarah Washburn, un'investigatrice metodica con un'ottima reputazione - e un’estrema arroganza. Melissa McCarthy è l'ufficiale di polizia di Boston, Shannon Mullins, sboccata e senza mezze misure. Nessuna di loro due ha mai avuto un partner, o anche solo un’amica. Quando questi due incompatibili agenti sono costretti a unire le forze per fermare uno spietato boss della droga, si troveranno a dover combattere contro un pericoloso cartello criminale e, peggio ancora, l'una contro l’altra.

In cerca d'amore (commedia, 1999, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Gavin O'Connor con Janet McTeer, Kimberly J. Brown, Jay O. Sanders, Lois Smith, Michael J. Pollard

Trama del film: Mary Jo è una donna inquieta, mai ferma nello stesso posto, sempre in mano all'uomo sbagliato ed alla ricerca di quello giusto. Sua figlia Ava non ne può più, vorrebbe solo fermarsi e mettere radici da qualche parte. Madre e figlia on the road, costantemente in viaggio nel sud degli Stati Uniti, ed ora, ennesima tappa, alla volta di San Diego. Tratto dalle memorie della scrittrice (ed ex modella) Angela Shelton, il film è stato girato dall'ex marito di lei, impegnato anche nel ruolo del cattivo.

E inoltre:

Gli esclusi alle 21.05 su Tv 2000

Tempesta polare alle 21.10 su Italia 2

Casa mia casa mia... alle 21.10 su La7

Asterix e Obelix al servizio di sua maestà alle 21.20 su Rai Movie

