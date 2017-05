Stasera in TV: i Film di oggi Venerdì 26 Maggio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Lone Survivor, The Call, Sex tape - Finiti in rete, The Unknown Known, La peggior settimana della mia vita, 5 appuntamenti per farla innamorare, Room in Rome.

Lone Survivor (guerra, drammatico, 2014, durata: 121 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod.







Trama del film: Basato sul best seller del New York Times una storia vera di eroismo, di coraggio e di sopravvivenza, Lone Survivor racconta l’incredibile storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare una cellula operativa di al-Qaeda che cadono in un'imboscata del nemico sulle montagne dell’Afghanistan. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo è isolato e circondato da una forza superiore di talebani pronti per la guerra. Quando si confronteranno con impensabili probabilità di sopravvivenza, i quattro uomini troveranno riserve di forza e e resistenza che li terranno in lotta fino alla fine.



The Call (thriller, 2013, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Brad Anderson con Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga, Michael Imperioli.







Trama del film: In passato la centralinista del 911, Jordan Turner, durante una chiamata d'emergenza da parte di una ragazza in pericolo, non è riuscita a mantenere il collegamento telefonico abbastanza a lungo da permettere alla polizia di rintracciare l'assalitore. Sei mesi più tardi, sentendosi in parte responsabile della morte della ragazza, coglie al volo l'opportunità che le si presenta di redimersi dall'errore. Quando una collega riceve la richiesta d'aiuto di una ragazza di nome Casey, aggredita da uno sconosciuto e imprigionata nel bagagliaio della sua auto, si offre di dialogare con lei e rassicurarla, interrogandola nel frattempo sui particolari utili alla sua individuazione. Jordan suggerisce a Casey di aprire i barattoli di vernice accanto a lei e di spingerli fuori dall'auto per lasciare una traccia ai soccorritori. Ma l'uomo al volante si mostra più scaltro del previsto e carica la ragazza su una seconda auto. Sentendosi distante e impotente all'altro capo della linea, l'operatrice telefonica lascerà la postazione per unirsi fisicamente alle ricerche.

Sex tape - Finiti in rete (commedia, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Jason Segel, Jack Black, Rob Corddry, Rob Lowe.







Trama del film: Jay e Annie sono una coppia con figli, sposata da ormai dieci anni. Per rinvigorire il proprio rapporto - perché no? – decidono di registrare un video hot, in cui sperimentare, in una maratona di tre ore, tutte le posizioni di The Joy of Sex. L'idea sembra brillante, l'unico problema è che il filmato sparisce e i due devono imbarcarsi in una folle corsa per recuperarlo, prima che finisca nelle mani sbagliate e diventi di pubblico dominio. Una corsa contro il tempo per ritrovare, non solo il video, ma anche per salvare la loro reputazione e, ancora più importante, il loro matrimonio.

The Unknown Known (documentario, 2013, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Errol Morris con Errol Morris.







Trama del film: Il celebre documentarista Errol Morris intervista l'ex segretario della difesa statunitense Donald Rumsfeld e ripercorre la sua storia politica.

La peggior settimana della mia vita (commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.05 su Canale 5

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani, Antonio Catania.







Trama del film: La settimana che precede le nozze di Paolo e Margherita. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita invece di anni ne ha trenta, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese che vive in un'austera villa sul lago di Como. Forse a causa della soggezione che ha nei confronti dei genitori di Margherita, e probabilmente anche per l'agitazione di dover pronunciare a breve il fatidico sì, fin dall'inizio della settimana Paolo entra in un vortice di tragicomici eventi.

5 appuntamenti per farla innamorare (commedia, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Nia Vardalos con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Judah Friedlander.







Trama del film: Geneviève, spenseriata fioriaia a Manhattan, ha sempre preferito i rapporti passeggeri alla vita di coppia. Si è imposta una regola: mai frequentare un uomo per più di 5 appuntamenti. Ma quando arriva al quinto giorno della sua relazione con Greg, affascinante gestore di un ritorante, per la prima volta Geneviève si rende conto che forse questa volta vorrebbe qualcosa di più serio e duraturo...

E inoltre:

Room in Rome, in onda alle 21.15 su Cielo

Le comiche alle 21.10 su Italia 2

Preferisco il Paradiso alle 21.05 su Tv 2000

Interceptor alle 21.00 su Iris